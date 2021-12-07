Американцы готовятся к Рождеству, до которого осталось чуть больше двух недель. Предпраздничная суета, покупки подарков, елок и еды для праздничного стола в этом году не приносят жителям США былого удовольствия: сказывается сложная экономическая ситуация, дефицит многих товаров и разгул преступности.
Иллинойс
В Чикаго за минувшие выходные было убито девять человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.
#Chicago #Illinois #USA - #Violence War on #HumanRights - 32 shot, including 9 killed, during weekend #shootings in Chicago, including #shooting of #children: 12-year-old girl, 15 year-old boy. R.E.A.L: Choose Path of #Nonviolence.https://t.co/UTJdkdPrURhttps://t.co/zgq5UkTNdl pic.twitter.com/pfJ3cGaBO1— R.E.A.L Human Rights (@realhumanrights) December 7, 2021
Три человека пострадали в результате стрельбы, открытой на Норт-Централ авеню на северо-западе города. Преступники, личности которых не установлены, расстреляли 23-летнего молодого человека и его 20-летнюю спутницу, которые шли по улице, в результате чего девушка, которую идентифицировали как Меган Б., скончалась, а мужчина находится в больнице в критическом состоянии. Ранения получил еще один 23-летний мужчина, который в момент стрельбы находился в своем доме. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.
#Chicago: 1 killed, 2 critically wounded in Jefferson Park shooting (4800 block of North Central Avenue: 41.9679347,-87.7676669) #ChicagoScanner https://t.co/lgfeePxPHn Source: Chicago Sun Times— UrbanSafetyReport.com (@UrbSafetyRpt) December 6, 2021
Еще два человека пострадало той же ночью на Саут-Хойн авеню. Мужчина и женщина, которые находились в своем автомобиле, были расстреляны неизвестными. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где была установлена смерть 56-летнего пострадавшего. Представители полиции сообщили, что его спутница находится в стабильном состоянии.
В районе Лоуэр-Вест-Сайд в своем автомобиле был расстрелян 28-летний Майкл Хернандес-Л. Полиция сообщает, что преступник несколько раз выстрелил в свою жертву, которая скончалась в больнице.
44-летний Линнез П. был застрелен около своего дома в районе Вест-Четэм после того, как между ним и его знакомым произошла ссора. Убийца разрядил в Линнеза обойму, не оставив ему шансов выжить.
Также около своего дома была убита 54-летняя Пэрриш П., которую расстреляли неизвестные преступники, подъехавшие к дому на автомобиле.
В своем доме на Саут-Ридженалд авеню была убита 27-летняя девушка. Сообщается, что неизвестный выстрелил ей в голову, когда она находилась в коридоре.
Неизвестный мужчина выстрелил в 15-летнего подростка, который случайно столкнулся с ним на улице. Подросток госпитализирован, его жизнь находится вне опасности.
Стоит отметить, что подростки не всегда становятся жертвами преступлений. В субботу вечером 49-летний водитель городского автобуса во время нахождения на рабочем месте подвергся нападению двух человек, которые избили его. По подозрению в этом преступлении задержан 15-летний подросток, которому предъявлены обвинения.
Также от действия не в меру буйных детей пострадали двое сотрудников департамента полиции, которые прибыли на вызов о нарушении правопорядка со стороны толпы несовершеннолетних. В ходе проверки был задержан 21 несовершеннолетний, у которых было изъято две реплики огнестрельного оружия.
Департамент полиции сообщил, что для обуздания толпы были задействованы «значительные ресурсы». При этом, по информации, предоставленной управлением, двое офицеров, которые принимали участие в задержании, получили травмы. Одному из них сломали руку, характер ранения второго правоохранителя не уточняется.
Сообщается, что с начала года в Чикаго было убито 754 человека, более 3500 получили ранения.
Chicago. The United States largest open air shooting gallery ????♂️ https://t.co/Rf5pDM5taT— Downtown Scott Brown (@trapcoscott) December 6, 2021
Орегон
Полиция Портленда и Грэшема расследует серию перестрелок, в которых было убито два человека и трое получили ранения.
Два убийства произошли в Гэшеме в субботу с интервалом в три часа. Около 15 часов правоохранители прибыли на вызов о стрельбе в жилом комплексе на Норт-Вест-15 стрит, где полицейские обнаружили тело мужчины. Полиция проводит расследование.
One killed in shooting at Gresham apartment complex https://t.co/gs86ivL6ku— John (@tondelayo_29) December 5, 2021
Позже, около 18 часов, офицер полицейского управления города получил сообщение об автомобильной аварии на пересечении Норт-Марин драйв и Форс авеню, однако по прибытии на место, он обнаружил, что находящийся в автомобиле мужчина имеет серьезные огнестрельные ранения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пострадавший скончался на месте.
В ночь на субботу злоумышленники открыли огонь по трем людям на углу Ист-Бернсайд и Норт-Ист-7 авеню в Портленде. Всех трое пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями.
Shooting at 724 E. Burnside street in #Portland 3 hours ago.. I believe 1 or 2 people were struck. pic.twitter.com/Hpj7APLHwO— Accountability Hunter (@AccounHunter) December 4, 2021
Сообщается, что пули попали в окна нескольких расположенных здесь заведений, в которых в тот момент находилось множество людей. К счастью никто из них не пострадал.
Management at The Wurst in Portland Oregon considers closure after three people injured in shooting https://t.co/TZJRES9Z0b— Gerald Johnson (@geraldj4) December 5, 2021
Полиция Портленда сообщает местным жителям о задержках в реагировании на вызовы, которые поступают на горячую линию. Это связано как с ростом количества сообщений о преступлениях, так и с сокращением числа сотрудников управления в результате протестов и связанных с ними призывов о сокращении финансирования полиции, которые затронули департамент полиции после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.
Северная Каролина
Шопинг закончился стрельбой в городе Каррборо. Правоохранители расследуют перестрелку, которая произошла между двумя мужчинами на парковке одного из местных торговых центров.
Полицейские сообщают, что в субботу вечером перебранка, которая возникла между двумя мужчинами, превратилась в перестрелку, в результате которой один из ее участников получил пулю. После этого подозреваемый уехал с места происшествия, однако жертва смогла обстрелять его автомобиль. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а полиция ведет расследование происшествия.
1 injured after shooting in north Carrboro :: https://t.co/P5Tv621iyG https://t.co/Md1HQsKt3V— WRAL NEWS in NC (@WRAL) December 5, 2021
Южная Каролина
Шериф округа Бьюфорт расследует убийство двух женщин, которое произошло в субботу в районе Сибрук.
Сотрудники офиса шерифа, которые прибыли на вызов о стрельбе на объездной дороге, обнаружили на месте происшествия двух женщин с огнестрельными ранениями. Одна из них — 79-летняя Флора Мэй Г. скончалась до приезда полиции. 30-летняя Шейна М. умерла от полученных ранений по пути в больницу.
Two women dead after shooting in Beaufort County— Quintin Washington (@QuintinOnCamera) December 6, 2021
https://t.co/GD5ZYJ1ODt #chsnews #scnews
Несмотря на присутствие на месте многочисленных свидетелей, полиции не удалось установить личность преступника.
Джорджия
Управление шерифа округа Буллок проводит расследование после того, как мужчина застрелил своего брата во время ссоры в Стейтсборо.
Помощники шерифа получили сообщение о стрельбе в одном из домов на ДжиЭм Роял лейн вскоре после 11 часов утра в субботу. По прибытии они обнаружили тело 40-летнего Стивена Э., лежащего на пороге дома.
Bulloch County Brother Shooting: Statesboro man arrested for shooting his own brother to death https://t.co/qRCLy4HOLI— WJCL News (@WJCLNews) December 7, 2021
Помощники шерифа опознали подозреваемого как 36-летнего Майкла Э — младшего брата убитого. Он находился в доме, где произошла стрельба, и был взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело.
Алабама
В Монтгомери за выходные было убито четыре человека, причем три убийства случились в один день.
Представитель полиции Монтгомери Эрнестина Макгрифф сообщила, что в воскресенье около 18 часов поступил звонок о человеке, застреленном в квартале 900 на бульваре Вест-Саут. Офицеры, прибывшие на место, обнаружили тело женщины без признаков жизни. Макгрифф не сообщила имя убитой из-за необходимости выполнения ряда процессуальных процедур.
Представительница полицейского департамента подчеркнула, что это убийство стало четвертым, произошедшим в городе на протяжении уикенда. В воскресенье также были застрелены двое мужчин, один из которых стал жертвой стрельбы, которая раздалась на парковке одного из торговых центров. Сообщается, что в результате этого инцидента ранения получили два человека. Жертва второго убийства получила смертельное ранение в районе Японика-стрит.
Three Shot, One Killed in Sunday Morning Shooting in Montgomery, Alabama - Alabama News - Alabama News Network https://t.co/ZApQiP3k2C via @GoogleNews— Richard D. Dudley (@Marine1JPN) December 6, 2021
В ночь на субботу в Монтгомери неизвестными был застрелен 16-летний Трент У. По информации следствия, он получил ранение на Коллинвуд авеню, однако, несмотря на старания врачей, вскоре скончался. Убийство подростка стало 70-м убийством, совершенным в городе с начала года.
Police: Teen shot, killed in Montgomery shooting.https://t.co/GHmYuCdNwr— WSFA 12 News (@wsfa12news) December 6, 2021
Полиция приступила к расследованию всех четырех убийств, однако местные СМИ сообщают об отсутствии задержанных.
Калифорния
Офис шерифа округа Сан-Диего расследует двойное убийство, жертвами которого стали мать и сын, произошедшее в районе Лос-Анджелеса Саут Бэй.
Согласно информации, предоставленной помощниками шерифа, 55-летняя Ракель П. и ее 35-летний сын Марко В. Были застрелены в собственном доме около 4 утра в субботу.
DEADLY HOME SHOOTING: Authorities say the shooting deaths of a mother and son inside a South Bay home over the weekend "was not a random attack." https://t.co/6C8nkpLSs3— FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) December 7, 2021
«Это была стрельба, совершенная подозреваемым мужчиной. Он скрылся с места происшествия до прибытия полицейских. В связи с продолжающимся характером этого расследования мы не собираемся вдаваться в подробности о нем. Однако важно знать, что сообщество в целом находится в безопасности», — сообщил лейтенант Томас Сейвер, добавив, что убийца и жертвы были знакомы.
Выстрелы звучали в Филадельфии и Мемфисе, где, по информации местных СМИ, за выходные было застрелено по меньшей мере 10 человек; более 20, включая нескольких несовершеннолетних, получили ранения.
2 Men Killed in Philadelphia Triple Shooting https://t.co/W0PqqgV1Ft— Volk001Tambovsky (@TambovskVolk001) December 6, 2021
Vigil held for teen killed in quadruple shooting at Memphis gas station https://t.co/vlcTxGch6y— FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) December 7, 2021
Man killed, one injured in Sunday night shooting, MPD says https://t.co/aVNkhRXGd8— FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) December 7, 2021
Согласно статистике некоммерческой организации The Gun Violence Archive, ежедневно в США 57 человек становятся жертвами вооруженного насилия. Более 100 человек получают ранения. Всего с начала года было зарегистрировано более 19 тысяч убийств с применением огнестрельного оружия, что делает 2021 год самым кровавым в американской истории.