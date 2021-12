Американцы готовятся к Рождеству, до которого осталось чуть больше двух недель. Предпраздничная суета, покупки подарков, елок и еды для праздничного стола в этом году не приносят жителям США былого удовольствия: сказывается сложная экономическая ситуация, дефицит многих товаров и разгул преступности.

Иллинойс

В Чикаго за минувшие выходные было убито девять человек, еще 23 получили ранения различной степени тяжести.

Три человека пострадали в результате стрельбы, открытой на Норт-Централ авеню на северо-западе города. Преступники, личности которых не установлены, расстреляли 23-летнего молодого человека и его 20-летнюю спутницу, которые шли по улице, в результате чего девушка, которую идентифицировали как Меган Б., скончалась, а мужчина находится в больнице в критическом состоянии. Ранения получил еще один 23-летний мужчина, который в момент стрельбы находился в своем доме. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

#Chicago: 1 killed, 2 critically wounded in Jefferson Park shooting (4800 block of North Central Avenue: 41.9679347,-87.7676669) #ChicagoScanner https://t.co/lgfeePxPHn Source: Chicago Sun Times — UrbanSafetyReport.com (@UrbSafetyRpt) December 6, 2021

Еще два человека пострадало той же ночью на Саут-Хойн авеню. Мужчина и женщина, которые находились в своем автомобиле, были расстреляны неизвестными. Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где была установлена смерть 56-летнего пострадавшего. Представители полиции сообщили, что его спутница находится в стабильном состоянии.

В районе Лоуэр-Вест-Сайд в своем автомобиле был расстрелян 28-летний Майкл Хернандес-Л. Полиция сообщает, что преступник несколько раз выстрелил в свою жертву, которая скончалась в больнице.

44-летний Линнез П. был застрелен около своего дома в районе Вест-Четэм после того, как между ним и его знакомым произошла ссора. Убийца разрядил в Линнеза обойму, не оставив ему шансов выжить.

Также около своего дома была убита 54-летняя Пэрриш П., которую расстреляли неизвестные преступники, подъехавшие к дому на автомобиле.

В своем доме на Саут-Ридженалд авеню была убита 27-летняя девушка. Сообщается, что неизвестный выстрелил ей в голову, когда она находилась в коридоре.

Неизвестный мужчина выстрелил в 15-летнего подростка, который случайно столкнулся с ним на улице. Подросток госпитализирован, его жизнь находится вне опасности.

Стоит отметить, что подростки не всегда становятся жертвами преступлений. В субботу вечером 49-летний водитель городского автобуса во время нахождения на рабочем месте подвергся нападению двух человек, которые избили его. По подозрению в этом преступлении задержан 15-летний подросток, которому предъявлены обвинения.

Также от действия не в меру буйных детей пострадали двое сотрудников департамента полиции, которые прибыли на вызов о нарушении правопорядка со стороны толпы несовершеннолетних. В ходе проверки был задержан 21 несовершеннолетний, у которых было изъято две реплики огнестрельного оружия.

Департамент полиции сообщил, что для обуздания толпы были задействованы «значительные ресурсы». При этом, по информации, предоставленной управлением, двое офицеров, которые принимали участие в задержании, получили травмы. Одному из них сломали руку, характер ранения второго правоохранителя не уточняется.

Сообщается, что с начала года в Чикаго было убито 754 человека, более 3500 получили ранения.

Chicago. The United States largest open air shooting gallery ????‍♂️ https://t.co/Rf5pDM5taT — Downtown Scott Brown (@trapcoscott) December 6, 2021

Орегон

Полиция Портленда и Грэшема расследует серию перестрелок, в которых было убито два человека и трое получили ранения.

Два убийства произошли в Гэшеме в субботу с интервалом в три часа. Около 15 часов правоохранители прибыли на вызов о стрельбе в жилом комплексе на Норт-Вест-15 стрит, где полицейские обнаружили тело мужчины. Полиция проводит расследование.

One killed in shooting at Gresham apartment complex https://t.co/gs86ivL6ku — John (@tondelayo_29) December 5, 2021

Позже, около 18 часов, офицер полицейского управления города получил сообщение об автомобильной аварии на пересечении Норт-Марин драйв и Форс авеню, однако по прибытии на место, он обнаружил, что находящийся в автомобиле мужчина имеет серьезные огнестрельные ранения. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, пострадавший скончался на месте.

В ночь на субботу злоумышленники открыли огонь по трем людям на углу Ист-Бернсайд и Норт-Ист-7 авеню в Портленде. Всех трое пострадавших были госпитализированы с серьезными ранениями.

Shooting at 724 E. Burnside street in #Portland 3 hours ago.. I believe 1 or 2 people were struck. pic.twitter.com/Hpj7APLHwO — Accountability Hunter (@AccounHunter) December 4, 2021

Сообщается, что пули попали в окна нескольких расположенных здесь заведений, в которых в тот момент находилось множество людей. К счастью никто из них не пострадал.

Management at The Wurst in Portland Oregon considers closure after three people injured in shooting https://t.co/TZJRES9Z0b — Gerald Johnson (@geraldj4) December 5, 2021

Полиция Портленда сообщает местным жителям о задержках в реагировании на вызовы, которые поступают на горячую линию. Это связано как с ростом количества сообщений о преступлениях, так и с сокращением числа сотрудников управления в результате протестов и связанных с ними призывов о сокращении финансирования полиции, которые затронули департамент полиции после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Северная Каролина

Шопинг закончился стрельбой в городе Каррборо. Правоохранители расследуют перестрелку, которая произошла между двумя мужчинами на парковке одного из местных торговых центров.

Полицейские сообщают, что в субботу вечером перебранка, которая возникла между двумя мужчинами, превратилась в перестрелку, в результате которой один из ее участников получил пулю. После этого подозреваемый уехал с места происшествия, однако жертва смогла обстрелять его автомобиль. В настоящее время пострадавший находится в больнице, а полиция ведет расследование происшествия.

1 injured after shooting in north Carrboro :: https://t.co/P5Tv621iyG https://t.co/Md1HQsKt3V — WRAL NEWS in NC (@WRAL) December 5, 2021

Южная Каролина

Шериф округа Бьюфорт расследует убийство двух женщин, которое произошло в субботу в районе Сибрук.

Сотрудники офиса шерифа, которые прибыли на вызов о стрельбе на объездной дороге, обнаружили на месте происшествия двух женщин с огнестрельными ранениями. Одна из них — 79-летняя Флора Мэй Г. скончалась до приезда полиции. 30-летняя Шейна М. умерла от полученных ранений по пути в больницу.

Несмотря на присутствие на месте многочисленных свидетелей, полиции не удалось установить личность преступника.

Джорджия

Управление шерифа округа Буллок проводит расследование после того, как мужчина застрелил своего брата во время ссоры в Стейтсборо.

Помощники шерифа получили сообщение о стрельбе в одном из домов на ДжиЭм Роял лейн вскоре после 11 часов утра в субботу. По прибытии они обнаружили тело 40-летнего Стивена Э., лежащего на пороге дома.

Bulloch County Brother Shooting: Statesboro man arrested for shooting his own brother to death https://t.co/qRCLy4HOLI — WJCL News (@WJCLNews) December 7, 2021

Помощники шерифа опознали подозреваемого как 36-летнего Майкла Э — младшего брата убитого. Он находился в доме, где произошла стрельба, и был взят под стражу. Против него возбуждено уголовное дело.

Алабама

В Монтгомери за выходные было убито четыре человека, причем три убийства случились в один день.

Представитель полиции Монтгомери Эрнестина Макгрифф сообщила, что в воскресенье около 18 часов поступил звонок о человеке, застреленном в квартале 900 на бульваре Вест-Саут. Офицеры, прибывшие на место, обнаружили тело женщины без признаков жизни. Макгрифф не сообщила имя убитой из-за необходимости выполнения ряда процессуальных процедур.

Представительница полицейского департамента подчеркнула, что это убийство стало четвертым, произошедшим в городе на протяжении уикенда. В воскресенье также были застрелены двое мужчин, один из которых стал жертвой стрельбы, которая раздалась на парковке одного из торговых центров. Сообщается, что в результате этого инцидента ранения получили два человека. Жертва второго убийства получила смертельное ранение в районе Японика-стрит.

Three Shot, One Killed in Sunday Morning Shooting in Montgomery, Alabama - Alabama News - Alabama News Network https://t.co/ZApQiP3k2C via @GoogleNews — Richard D. Dudley (@Marine1JPN) December 6, 2021

В ночь на субботу в Монтгомери неизвестными был застрелен 16-летний Трент У. По информации следствия, он получил ранение на Коллинвуд авеню, однако, несмотря на старания врачей, вскоре скончался. Убийство подростка стало 70-м убийством, совершенным в городе с начала года.

Police: Teen shot, killed in Montgomery shooting.https://t.co/GHmYuCdNwr — WSFA 12 News (@wsfa12news) December 6, 2021

Полиция приступила к расследованию всех четырех убийств, однако местные СМИ сообщают об отсутствии задержанных.

Калифорния

Офис шерифа округа Сан-Диего расследует двойное убийство, жертвами которого стали мать и сын, произошедшее в районе Лос-Анджелеса Саут Бэй.

Согласно информации, предоставленной помощниками шерифа, 55-летняя Ракель П. и ее 35-летний сын Марко В. Были застрелены в собственном доме около 4 утра в субботу.

DEADLY HOME SHOOTING: Authorities say the shooting deaths of a mother and son inside a South Bay home over the weekend "was not a random attack." https://t.co/6C8nkpLSs3 — FOX 5 San Diego (@fox5sandiego) December 7, 2021

«Это была стрельба, совершенная подозреваемым мужчиной. Он скрылся с места происшествия до прибытия полицейских. В связи с продолжающимся характером этого расследования мы не собираемся вдаваться в подробности о нем. Однако важно знать, что сообщество в целом находится в безопасности», — сообщил лейтенант Томас Сейвер, добавив, что убийца и жертвы были знакомы.

Выстрелы звучали в Филадельфии и Мемфисе, где, по информации местных СМИ, за выходные было застрелено по меньшей мере 10 человек; более 20, включая нескольких несовершеннолетних, получили ранения.

2 Men Killed in Philadelphia Triple Shooting https://t.co/W0PqqgV1Ft — Volk001Tambovsky (@TambovskVolk001) December 6, 2021

Vigil held for teen killed in quadruple shooting at Memphis gas station https://t.co/vlcTxGch6y — FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) December 7, 2021

Man killed, one injured in Sunday night shooting, MPD says https://t.co/aVNkhRXGd8 — FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) December 7, 2021

Согласно статистике некоммерческой организации The Gun Violence Archive, ежедневно в США 57 человек становятся жертвами вооруженного насилия. Более 100 человек получают ранения. Всего с начала года было зарегистрировано более 19 тысяч убийств с применением огнестрельного оружия, что делает 2021 год самым кровавым в американской истории.