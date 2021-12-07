В сирийской столице отпраздновали день святого Николая Чудотворца

Вечером воскресенья, 5 декабря, в греческой православной церкви Дамаска состоялось богослужение по случаю дня памяти святого Николая Чудотворца. Молебен проходил при участии группы епископов, священников и простых верующих.

На торжественной религиозной церемонии в столичном храме побывал специальный корреспондент международной редакции Федерального агентства новостей.

Мессу возглавил патриарх Иоанн X, архиерей Антиохийской православной церкви. Его помощник Иоанн Батш в интервью ФАН отметил важность праздника святого Николая, персона которого имеет большое значение для всех христианских конфессий, в том числе и в Русской православной церкви.

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По его словам, на праздник в Дамаск приехали представители разных национальностей и стран.

«Когда мы молимся святителю Николаю Чудотворцу, мы по-особенному ощущаем его присутствие в своей жизни и видим, как он нам помогает. Мы молимся за себя и за своих близких, наши народы и наши страны», — сказал священнослужитель.

При этом он отметил, что скоро христиане будут праздновать Рождество, и заранее поздравил всех верующих с важными религиозными праздниками.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Нур Молхем

В преддверии новогодних торжеств христианская часть общества Сирийской Арабской Республики готовится к проведению соответствующих религиозных событий и обрядов. В прошлом году в Дамаске была организована самая большая в стране рождественская выставка, экспозиция которой разместилась на рекордных 400 квадратных метрах. В этом году от властей ждут не меньшего размаха.

Все эти мероприятия демонстрируют, что Сирия смогла справиться с угрозой радикального исламизма и отстояла свое право на мирную жизнь и мультикультурализм, традиционно свойственный данному ближневосточному государству.