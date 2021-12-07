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Лавров заявил о готовности Путина донести до Байдена позицию России по Украине

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 14:51
Политика
Лавров заявил о готовности Путина донести до Байдена позицию России по Украине
mid.ru  /  Пресс-служба МИД РФ

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин донесет до американского коллеги свои подходы к процессу урегулирования ситуации на Украине, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью журналистам.

По словам дипломата, Москва намерена донести до Вашингтона то, что Киеву необходимо соблюдать минские договоренности по стабилизации ситуации в Донбассе.

«Мы, безусловно, будем очень четко излагать наши подходы к украинскому урегулированию, к необходимости заставить киевский режим выполнять свои прямо записанные черным по белому обязательства в рамках минского комплекса мер», — сообщил Лавров.

Министр подчеркнул, что многие заявления украинского руководства являются «потоками сознания», а позиция Киева меняется несколько раз в день. Плюс ко всему власти Украины продолжают провоцировать своих кураторов по вопросу Донбасса, что также вызывает озабоченность у России, заключил Лавров.

Как стало известно ранее, Украина готовится к отправке 200 тысяч военнослужащих на границу с Россией.

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Все новости / Политика / Лавров заявил о готовности Путина донести до Байдена позицию России по Украине
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