Короткометражку Паулины Андреевой и Данилы Козловского купили за 10 млн рублей

Москва, 7 декабря. Актриса Паулина Андреева похвасталась перед поклонниками своими успехами. Ее совместный с Данилой Козловским кинопроект купили за 10 миллионов рублей.

Знаменитость опубликовала пост, сделанный в честь завершения вечера «ACTION! 2021». Гостям мероприятия показывали новые киноленты, за которые предлагалось сделать благотворительный взнос. Короткометражный фильм «Покупай» Козловского и Андреевой заработал приличную сумму на киновечере.

«Наш с Данилой Козловским короткий метр «Покупай» был продан на благотворительном аукционе за 10 миллионов рублей. Спасибо за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино», — поделилась эмоциями жена режиссера Федора Бондарчука на своей странице в Instagram.

Поклонники поздравили Андрееву с успехом. Кто успел посмотреть картину, отметили, что фильм получился прекрасным, пишет Teleprogramma.pro.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году. В этом году у пары родился сын, которого назвали Иваном. Режиссер признался, что малыш периодически его удивляет. Особенно ему запомнился умный взгляд ребенка.