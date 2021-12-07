Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 16:11
16:07
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
16:00
Происшествия
Среди пострадавших при стрельбе в МФЦ есть ребенок
15:57
Общество
Индиец построил для своей жены копию знаменитого дворца Тадж-Махал
15:54
Происшествия
Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ
15:50
Происшествия
Стрелявший на юго-востоке Москвы мужчина задержан
15:49
Происшествия
Площадь пожара на складе в подмосковной Истре достигла 10 тыс. кв. м
15:46
Происшествия
Мужчина застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы
15:44
Весь мир
Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
15:40
Общество
Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
15:40
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 65 миллионов россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Короткометражку Паулины Андреевой и Данилы Козловского купили за 10 млн рублей

Общество
Короткометражку Паулины Андреевой и Данилы Козловского купили за 10 млн рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

Москва, 7 декабря. Актриса Паулина Андреева похвасталась перед поклонниками своими успехами. Ее совместный с Данилой Козловским кинопроект купили за 10 миллионов рублей.

Знаменитость опубликовала пост, сделанный в честь завершения вечера «ACTION! 2021». Гостям мероприятия показывали новые киноленты, за которые предлагалось сделать благотворительный взнос. Короткометражный фильм «Покупай» Козловского и Андреевой заработал приличную сумму на киновечере.

«Наш с Данилой Козловским короткий метр «Покупай» был продан на благотворительном аукционе за 10 миллионов рублей. Спасибо за эту добрую традицию и железную мотивацию, с которой все участники снимали кино», — поделилась эмоциями жена режиссера Федора Бондарчука на своей странице в Instagram.

Поклонники поздравили Андрееву с успехом. Кто успел посмотреть картину, отметили, что фильм получился прекрасным, пишет Teleprogramma.pro.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в 2019 году. В этом году у пары родился сын, которого назвали Иваном. Режиссер признался, что малыш периодически его удивляет. Особенно ему запомнился умный взгляд ребенка.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Короткометражку Паулины Андреевой и Данилы Козловского купили за 10 млн рублей
кино козловский андреева
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать