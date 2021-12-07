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Фаллическая елка смутила жителей якутского поселка Витим

Общество
Фаллическая елка смутила жителей якутского поселка Витим
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Якутск, 7 декабря. Новогоднюю ель фаллической формы установили в поселке Витим в Якутии. Местные жители отметили, что не видели такого «чуда» за всю историю.

Местные власти решили украсить населенный пункт к Новому году фаллической елкой, отметили пользователи из Якутии. На изображении видно, что внизу ветви дерева длинные и пышные, а с середины их объем резко сокращается и не меняется до самой верхушки. Праздничная елка в виде фаллоса смутила жителей Витима.

«Какой год — такова и елка», — прокомментировали жители региона.

Фаллическая елка смутила жителей якутского поселка Витим
Prt Scr Telegram / Подъём

В администрации Витима объяснили, что к концу недели конструкция обретет привычный вид, так как ее возведение еще не закончено. Вскоре елке добавят больше ветвей, повесят гирлянды и елочные игрушки, пишет издание «Подъем».

Первую в России новогоднюю елку зажгли в рамках X всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии». Мероприятие в этом году организовали в онлайн и офлайн форматах. Елку по ежегодной традиции зажигали российский Дед Мороз из Великого Устюга и якутский повелитель холода Чысхаан.

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новый год елка витим
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