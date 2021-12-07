Вассерман прокомментировал предложение об ограничении продажи алкоголя на Новый год

Москва, 7 декабря. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить продажу алкогольных напитков во время зимних праздников. Эту инициативу прокомментировал депутат Государственной думы, публицист Анатолий Вассерман.

В беседе с Pravda.Ru Вассерман выразил надежду, что его коллеги не поддержат данную инициативу, поскольку в случае запрета продажи спиртного россияне будут пить дома, не зная меры, закупив алкоголь заранее.

Вассерман согласен с тем, что длительные новогодние каникулы нередко сопровождаются чрезмерными возлияниями, особенно в нынешних условиях пандемии, однако считает подобное ограничение несвоевременным.

Ранее ФАН рассказывал о принятии Государственной думой закона о МРОТ на 2022 год. Он был принят депутатами в третьем чтении.