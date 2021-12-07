Крупнейшая в Европе выставка ледяных скульптур открылась в Германии

В Бранденбурге начала работу выставка ледяных скульптур, где представлены герои сказок и мультфильмов. Над огранкой фигур работали 27 художников со всего мира.

Здесь можно увидеть Золушку, Красную Шапочку, Красавицу и Чудовище и других известных персонажей. Все они выставлены в павильоне, площадь которого составляет более 2000 квадратных метров.

«Мы построили этот зал специально для наших скульптур. Это самая большая выставка ледяных скульптур в Европе», — рассказал художественный руководитель мероприятия Отмар Шиффер-Белц.

Всего в экспозиции представлено 25 сказок. Над созданием скульптур более трех недель при температуре, достигавшей -10 градусов по Цельсию, работали 27 художников со всего мира. Ледяная выставка будет открыта почти 11 месяцев — до 30 октября 2022 года.