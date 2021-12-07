Песков высказался о бойкоте Белого дома Олимпиады в Пекине

Москва, 7 декабря. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отреагировал на решение официального Вашингтона бойкотировать зимние Олимпийские игры, которые пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

Представитель Кремля во вторник на брифинге с журналистами заявил, что Олимпиада-2022 состоится независимо от того, посетит ее делегация дипломатов и представителей власти от Соединенных Штатов или нет. Также Песков отметил, что Китай утвердил с МОК жесткие коронавирусные ограничения при проведении Игр. Регламентированные противоэпидемические меры в том числе подразумевают отсутствие официальных лиц на соревнованиях. В то же время за американскими спортсменами сохраняется право выбора — участвовать в Олимпиаде или нет.

"Что касается конкретно этого случая, то, насколько я понимаю, американские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях, это в их интересах", — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее СМИ сообщали, что пресс-секретарь американского лидера Джозефа Байдена Джен Псаки подтвердила планы Белого дома объявить дипломатический бойкот пекинским зимним Играм. Причиной такого решения являются якобы безнаказанно существующие в Китае нарушения прав человека.

Международный олимпийский комитет (МОК) уже озвучил свою позицию по поводу желания Вашингтона. В организации заявили, что присутствие официальных лиц и дипломатов на подобного рода мероприятиях является сугубо политическим выбором каждого правительства.