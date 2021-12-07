В Тюмени экстренная помощь медиков спасла жизнь мужчины после эпилептического приступа

Тюмень, 7 декабря. Медики спасли 64-летнего мужчину, у которого во время сна начался судорожный припадок. Об этом сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи».

Согласно опубликованным данным, инцидент произошел 5 ноября. Супруга заметила у своего мужа судороги и срочно вызвала медицинских работников. Им потребовалось 16 минут, чтобы добраться до квартиры пострадавшего.

Прибывшие фельдшеры проконсультировались со специалистами в дистанционном формате: результаты электрокардиографа передали с помощью мобильного телефона в диспетчерский центр. На основании заключения были исключены острые сердечно-сосудистые патологии. Врачи скорой помощи стабилизировали давление пациента и доставили его в Областной лечебно-реабилитационный центр. Там проведут необходимую диагностику для выявления причин впервые возникшего судорожного синдрома.

Четверо школьников спасли мужчину, у которого случился эпилептический припадок, сообщает ФАН. Подростки повернули его на бок и удерживали в таком положении до приезда медиков.