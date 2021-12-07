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Лариса Гузеева случайно раскрыла правду о постановке на съемках шоу «Давай поженимся!»

Общество
Лариса Гузеева случайно раскрыла правду о постановке на съемках шоу «Давай поженимся!»
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Москва, 7 декабря. Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева поставила в тупик участницу шоу, после чего девушка покинула студию. Оказалось, что разговор пошел не по сценарию.

В Сети появился фрагмент записи программы с диетологом-гастроэнтерологом Кристиной. На опубликованных кадрах Гузеева спросила у девушки, какое у нее образование. Гостья с уверенностью ответила, что «высшее», но не смогла назвать учебное заведение. Роза Сябитова стала уточнять, действительно ли Кристина получила диплом медика.

«Я не буду это снимать, вырезайте. Потому что не было таких вопросов. Я сейчас встану и уйду, потому что это шоу», — заявила девушка и ушла из студии.

Позднее Кристина разместила этот ролик у себя в Instagram-аккаунте. Участница «Давай поженимся!» с юмором заявила, что стала мемом. В Stories она попыталась оправдаться за свои слова на шоу. Девушка утверждает, что никогда не обманывала своих клиентов и не говорила о высшем образовании, но ради телевидения примерила на себя другой образ.

Ранее Лариса Гузеева рассказала, как боролась за своего мужа с его ассистенткой. Женщина регулярно названивала супругу телеведущей, не обращая внимания на его семью.

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шоу гузеева давай поженимся
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