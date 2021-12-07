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Песков: вопрос о поставках газа «Роснефти» в Европу прорабатывается

Экономика
Песков: вопрос о поставках газа «Роснефти» в Европу прорабатывается
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 7 декабря. В российском правительстве рассматривают возможность трубопроводных поставок газа «Роснефти» в Европу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента, проработкой данного вопроса уже занимаются в кабинете министров.

В ноябре обсуждалась возможность предоставления «Роснефти» права на экспорт энергоресурса в ЕС. Речь шла о 10 млрд куб. м газа. Но в рамках российского законодательства право на экспорт трубопроводного газа имеет исключительно концерн «Газпром».

Руководитель «Роснефти» Игорь Сечин ранее обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой разрешить компании продавать газ на европейском рынке в рамках специального агентского соглашения с «Газпромом».

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Все новости / Экономика / Песков: вопрос о поставках газа «Роснефти» в Европу прорабатывается
Газпром роснефть газ экспорт
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