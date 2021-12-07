Врач Баринова перечислила последствия избытка цинка для здоровья человека

Цинк является незаменимым элементом для нормальной жизнедеятельности человеческого организма, однако его переизбыток может привести к печальным последствиям. Почему россияне чаще всего страдают от гиперцинкоза, чем от дефицита этого микроэлемента, в беседе с ФАН рассказала заведующая КДЛ Лаборатории НАКФФ Вера Баринова.

«По данным нашей лаборатории, у клиентов дефицит цинка встречается значительно реже, порядка 2%, чем его избыток. При этом избыток цинка в организме человека не может образоваться из-за чрезмерного поступления этого вещества с едой. Ведь в пище содержится очень малое количество микроэлемента. Даже ежедневное потребление еды с высоким содержанием цинка не может привести к передозировке», — отметила она.

Избыток цинка в организме врачи называют гиперцинкозом, и есть несколько причин этого состояния. В первую очередь к избытку цинка в организме может привести прием лекарств и злоупотребление витаминами. И если с приемом лекарств все более-менее понятно, их принимают под наблюдением врача, то витамины россияне, как правило, выписывают сами себе.

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«Цинк входит в состав многих витаминно-минеральных комплексов. Нередко пациенты ошибочно полагают, что такие БАДы абсолютно безвредны. Ни в коем случае нельзя превышать допустимую дозировку биодобавок. Избыток цинка в организме после приема витаминов — нередкое явление. Признаки гиперцинкоза возникают не сразу, а по мере накопления микроэлемента в организме. При длительном употреблении высоких доз витаминных комплексов с цинком развивается хроническая интоксикация. К острому отравлению может привести прием более 150 мг цинка в день», — объяснила врач.

Причем если употребление богатой цинком пищи вряд ли приведет к его избытку в организме человека, то любая еда, которая хранилась в цинковых контейнерах, может привести к печальным последствиям.

«Отмечались случаи отравления такой пищей. Упаковочные материалы могут содержать соли цинка, которые оказывают токсичное воздействие на организм. В домашних условиях не рекомендуется хранить пищу в оцинкованной посуде, это тоже может привести к интоксикации», — предупредила Баринова.

Также в зоне риска находятся люди, которые работают на вредном производстве. Соединения цинка используются при изготовлении красок, спичек, керамики, стекла и искусственных волокон. У работников таких предприятий имеется повышенный риск острой или хронической цинковой интоксикации. Отравление парами цинка может произойти при проведении электросварочных работ без респиратора и в закрытом пространстве. Реже, по словам специалиста, встречается расстройство метаболизма цинка в организме. Также гиперцинкоз отмечается при хроническом алкоголизме, сахарном диабете и циррозе печени.

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«Следует знать, что повышенный уровень цинка в крови не является однозначным признаком патологии. Он может наблюдаться, например, при продолжительном воздержании от пищи. Если побочные эффекты появляются при использовании цинка в умеренных дозах, то они кратковременны. Цинк также может вызвать тошноту и расстройство пищеварения, диарею, боли в животе, рвоту. Эти побочные эффекты проявляются в течение 3–10 часов после приема пищевых добавок, но симптомы быстро исчезают при прекращении их использования. Избыток цинка может вызвать перерождение поджелудочной железы фиброзного характера и увеличение уровня глюкозы в крови», — сказала врач.

Как объяснила Баринова, гиперцинкоз влияет и на внешний вид человека: ухудшается состояние кожи и ногтей, выпадают волосы. К симптомам избытка цинка относится и снижение минерализации в костях, что затрудняет или останавливает их рост. Лечение данного расстройства назначается терапевтом в зависимости от симптомов. По словам специалиста, само это вещество нейтрализуется специальными антидотами, которые вводятся в организм и образуют соединение с цинком, нейтрализуя его и способствуя скорейшему его выведению из организма.

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