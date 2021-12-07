Путин и премьер Греции Мицотакис обсудят политическое и гуманитарное сотрудничество

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Встреча пройдет 8 декабря в Сочи, сообщили в Кремле.

Официальный представитель Правительства Греции Иоаннис Иконому информировал, что премьер-министр поднимет вопросы сотрудничества в сферах культуры, туризма, энергетики и образования.

«Планируется обсудить весь комплекс вопросов российско-греческого сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — уточнила пресс-служба Кремля.

Мицотакис впервые встретится с Путиным в качестве премьера. Ранее они виделись в Афинах в 2016 году, когда греческий политик возглавлял партию «Новая демократия». Первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис говорил, что Россия является важным партнером, с которым надо поддерживать контакт.