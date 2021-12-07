В центре города Басра на юге Ирака произошел двойной теракт

Багдад, 7 декабря. В результате серии терактов в южном иракском городе Басра погибли и получили ранения несколько десятков человек. Представители местных правоохранительных органов заявили, что по предварительным данным напротив больницы «Аль-Джамхурия» в центре населенного пункта были последовательно приведены в действие несколько взрывных устройств, установленных на мотоцикл и легковой автомобиль.
A terrorist attack in #Basra, south f #Iraq, left a dozen killed & wounded. CT cameras showed a person parking the vehicle, jumping in another waiting to drive him away, a few minutes be4 the explosion. These attacks r taking place a few weeks be4 the supposed full #US withdrawal pic.twitter.com/QzlXEEszGH— Elijah J. Magnier (@ejmalrai) December 7, 2021
Данные о потерях пока сильно разнятся — открытые источники сообщают о гибели от четырех до 30 гражданских лиц, число раненых колеблется от семи до 20. Также в результате теракта сгорели два находившихся неподалеку автомобиля.
Irak'ın güneyindeki Basra'da bir hastane yakınlarında patlama gerçekleşti. En az 7 ölü var.#Iraq #Irak pic.twitter.com/S3WO8f0s5w— Toyota DshK (@ToyotaDshK) December 7, 2021
Муниципальные власти сообщили, что взрывы могли инициировать террористы-смертники, но в социальных сетях со ссылкой на записи камер слежения сказано, что злоумышленники припарковали заминированные транспортные средства и пересели в другие, удалившись из зоны поражения. На данный момент район трагедии оцеплен полицией, которая выясняет подробности произошедшего.
Motorcycle #bomb kills four in #Iraq Basra , official blames Islamic State https://t.co/JgSCGO9kPy #USA #Iran— Ahmed Rasheed (@Ahmed_Rasheed_R) December 7, 2021
Ответственность за преступление на себя пока не взяла ни одна группировка боевиков. СМИ отмечают, что после разгрома «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в 2017-м в Басре крайне редко совершались теракты. Наиболее смертоносным стал взрыв заминированного автомобиля на одном из контрольно-пропускных пунктов к северу от города, который произошел в том же году, в результате чего погибли восемь человек. Однако в последнее время террористы «спящих ячеек» ИГ активизировали свою деятельность, правда на севере страны — в Иракском Курдистане. Буквально за несколько недель там произошло сразу несколько нападений на деревни и бойцов местных вооруженных сил «Пешмерга».
1 Организация запрещена на территории РФ.