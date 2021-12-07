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В центре города Басра на юге Ирака произошел двойной теракт

Весь мир
В центре города Басра на юге Ирака произошел двойной теракт
ТАСС  /  Nabil al-Jurani / AP

Багдад, 7 декабря. В результате серии терактов в южном иракском городе Басра погибли и получили ранения несколько десятков человек. Представители местных правоохранительных органов заявили, что по предварительным данным напротив больницы «Аль-Джамхурия» в центре населенного пункта были последовательно приведены в действие несколько взрывных устройств, установленных на мотоцикл и легковой автомобиль.

Данные о потерях пока сильно разнятся — открытые источники сообщают о гибели от четырех до 30 гражданских лиц, число раненых колеблется от семи до 20. Также в результате теракта сгорели два находившихся неподалеку автомобиля.

Муниципальные власти сообщили, что взрывы могли инициировать террористы-смертники, но в социальных сетях со ссылкой на записи камер слежения сказано, что злоумышленники припарковали заминированные транспортные средства и пересели в другие, удалившись из зоны поражения. На данный момент район трагедии оцеплен полицией, которая выясняет подробности произошедшего.

Ответственность за преступление на себя пока не взяла ни одна группировка боевиков. СМИ отмечают, что после разгрома «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ) в 2017-м в Басре крайне редко совершались теракты. Наиболее смертоносным стал взрыв заминированного автомобиля на одном из контрольно-пропускных пунктов к северу от города, который произошел в том же году, в результате чего погибли восемь человек. Однако в последнее время террористы «спящих ячеек» ИГ активизировали свою деятельность, правда на севере страны — в Иракском Курдистане. Буквально за несколько недель там произошло сразу несколько нападений на деревни и бойцов местных вооруженных сил «Пешмерга».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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иг теракт ирак басра
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