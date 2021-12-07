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Экс-нардеп Куликов высмеял карту «нападения» на Украину

Политика
Экс-нардеп Куликов высмеял карту «нападения» на Украину
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 7 декабря. Немецкое издание Bild опубликовало карту якобы готовящегося наступления на Украину. Судя по внезапно оказавшемуся в распоряжении таблоида плану, нападать на страну будут сразу с трех сторон, причем исключительно сухопутные войска.

Бывший депутат Верховной рады Кирилл Куликов с иронией оценил обнародованный в СМИ «документ». По мнению политика, карту, судя по всему, готовили еще во времена Второй мировой войны, но до Bild она дошла только сейчас.

«Забавная карта, конечно, мне очень понравилась. Мне кажется, она готовилась еще в штабе вермахта. Там явно должен наступать Паулюс, должен наступать Монштейн. По-моему, они нашли эту карту где-то в архивах рейхсканцелярии, очень похоже на операцию блицкриг. Должны быть еще танки, конница. Карта само по себе — это, конечно, креатив. Классная вещь», — с сарказмом высказался политик в эфире телеканала «Наш».

В то же время Куликов считает, что данная публикация появилась в СМИ именно сейчас совсем не случайно. По его мнению, она, как и вся истерия вокруг Украины и возможного нападения на нее, связана в первую очередь с предстоящей встречей президентов России и США.

«Почему это делается? Мне кажется, все здравомыслящие стороны прекрасно понимают, что создается публичная ситуация в тот момент, когда идут очень серьезные переговоры между Джо Байденом и Владимиром Путиным», — отметил экс-нардеп Кирилл Куликов.

Экс-нардеп Куликов высмеял карту «нападения» на Украину
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В свою очередь журналист, политический аналитик Юрий Молчанов в эфире канала UKRLive тоже высмеял опубликованный немецким изданием «военный план». По его словам, если бы такая карта действительно существовала, она бы точно не попала в СМИ. А вот опубликованный «документ», считает эксперт, больше похож на выдумку писателя-фантаста, чем на реальную карту движения войск.

«Я, конечно, как и все, потешался этими картами, которые опубликовало немецкое издание Bild. Когда мы говорим о возможном военном театре действий, мы прекрасно понимаем, что даже если такие карты действительно могли бы существовать, то в виде карт это хранится, как минимум, в штабах армий под семью печатями «секретно», в самых зашифрованных видах. К таблоиду эти карты попадут точно в последнюю очередь, если это вообще может произойти. Судя по этим картам, по стрелкам на них, их составители до сих пор думают, что на конницах воюют», — заявил политический аналитик Юрий Молчанов.

Ранее политолог Олег Матвейчев раскрыл схему сдачи Украины Соединенными Штатами. По мнению эксперта, США попытаются сделать это так, чтобы избежать позора.

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