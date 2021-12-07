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Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Байденом

Политика
Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Байденом
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 7 декабря. Российский президент Владимир Путин готов выслушать озабоченности своего американского коллеги Джо Байдена и дать по ним разъяснения в рамках предстоящих переговоров, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер готов к этому разговору, однако беседа на уровне глав государств должна быть взаимоуважительной, а партнеры должны учитывать интересы друг друга.

«Не сомневаюсь, что наш президент будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги, выслушать озабоченности американского коллеги и дать ему соответствующие разъяснения», — отметил Песков.

Как стало известно ранее, саммит Путина и Байдена состоится 7 декабря в формате видеоконференции. Дмитрий Песков уже сообщал, что переговоры лидеров не будут ограничены по времени.

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