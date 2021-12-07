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Российский арбитр Кирилл Левников обслужит матч ЛЕ «Ференцварош» — «Байер»

Спорт
Российский арбитр Кирилл Левников обслужит матч ЛЕ «Ференцварош» — «Байер»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Будапешт, 7 декабря. Россиянин Кирилл Левников назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги Европы между венгерским «Ференцварошем» и немецким «Байером».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила на официальном сайте о назначении бригады Кирилла Левникова на игру «Ференцварош» — «Байер». Матч пройдет в Будапеште 9 декабря. Помогать Левникову будут лайнсмены Егор Болховитин и Андрей Веретешкин. Резервным судьей матча на стадионе «Гроупама Арена», который начнется в 23 часа по московскому времени, назначен Владислав Безбородов.

Встреча с «Ференцварошем» станет дебютной игрой в основном составе для российского голкипера «Байера» Андрея Лунева. Об этом заявил главный тренер леверкузенского клуба Херардо Сеоане.

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лига европы назначение байер левников Ференцварош
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