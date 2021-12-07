Альгис Микульскис рассказал о претензиях Китая к Украине

Скандал, разразившийся еще в 2019 году и связанный с покупкой китайцами контрольного пакета акций запорожской компании «Мотор Сич», вышел на новый уровень. Министерство юстиции Украины наконец-то получило исковое заявление от инвесторов из Поднебесной. Речь в нем идет о сумме в 4,59 миллиарда долларов. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис вспоминает, с чего началась, как развивалась и чем, скорее всего, закончится эта история с попыткой обмануть крупный китайский бизнес.

Путь к нынешнему финансовому конфликту с Китаем предприятие «Мотор Сич», если уж говорить до конца честно, начало в достопамятном для Украины 2014 году. Именно тогда на волне так называемого Евромайдана, а, по сути, обычного государственного переворота, новая киевская власть запретила руководству компании всякие отношения с российскими заказчиками, которые, приобретая порядка 80% выпускаемой «Мотором» продукции, буквально кормили его менеджмент, инженеров и рабочих. И вот «кормящая рука» оказалась вне закона, а высокотехнологичное производство, мягко говоря, залихорадило.

В принципе, ситуация эта для Украины не нова. Достаточно вспомнить историю легендарного Черноморского судостроительного завода в Николаеве, который по абсолютно тем же причинам перестал существовать. Однако есть и отличие, причем немалое. Николаевскими верфями не заинтересовались китайцы, а вот возможностью покупать авиационные двигатели для ВВС НОАК — заинтересовались, заключив с агонизирующим предприятием контракт на поставку 250 единиц товара общей суммой в 380 млн долларов. Получить Пекин смог лишь 20 единиц — вмешались американцы, категорически не желавшие усиления Китая. Сделка была сорвана.

motorsich.com / МОТОР СИЧ

В Госсовете КНР к решению этой предсказуемой проблемы подошли, если можно так выразиться, «творчески»: не размениваясь на мелочи, постановили купить не движки, а сам завод. Так 56% акций компании «Мотор Сич» стали собственностью четырех китайских фирм и одного частного инвестора.

В Белом доме это известие вызвало истерику. Если занимавший тогда должность главы Госдепартамента Майк Помпео был по-дипломатически сдержан, выразив всего лишь «обеспокоенность», то советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал у Киева аннулировать все, связанные с данной инвестицией, договоренности.

В СБУ на требование столь авторитетного человека отреагировали со всем верноподданническим рвением — китайская доля акций была мгновенно арестована, а на руководство завода завели уголовное дело «за госизмену».

wikipedia.org / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Сторона КНР, разумеется, обратилась в международный арбитражный суд, предъявив Украине иск на 3,6 млрд долларов. Было это в декабре 2020 года. А уже 4 марта года текущего глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия еще жарче раздул инвестиционный скандал, заявив, что акционерное общество «Мотор Сич» вскоре будет национализировано. Хотя тут больше подошел бы термин «украдено».

«Ну, что ж…» — ответно подумали в Пекине и с типично восточной изощренностью отправили делегацию «ответственных работников» в Крым для изучения бизнес-климата, перспективы поставок в Поднебесную вин и вообще — развития отношения. Не забыв при этом про свои похищенные вложения в украинскую экономику.

Гром грянул в конце ноября. 29 числа издание Global Times опубликовало статью, в которой говорилось следующее:

«Пекинская инвестиционная компания Beijing Skyrizon объявила в воскресенье, что подала заявление об арбитраже в Постоянный арбитражный суд в Гааге с требованием вынести постановление о том, что Украина нарушила двустороннее соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций и потребовала более 4,5 млрд долларов в качестве компенсации за предполагаемое несправедливое отношение Украины к китайским инвесторам».

wikipedia.org / Mixabest/Общественное достояние

Что будет дальше? Как показывает практика, арбитражный суд в Гааге обычно занимает сторону инвестора, но в данном случае ему придется иметь дело не столько с Киевом, сколько с его покровителями в Вашингтоне, для которых дело унижения Пекина является принципиальным. По этой причине не исключена вероятность того, что решение суда будет иметь не юридический, а политический характер, без оглядки на доводы истца:

«Мы всегда соблюдали законы и правила в нашей деятельности. Мы решительно выступаем против жесткого поведения украинского правительства, которое злоупотребляет концепцией национальной безопасности, путает правильное и неправильное, политизирует нормальную экономическую и торговую практику, злоупотребляет государственной властью и необоснованно подавляет китайские предприятия».

Как бы там ни было и какое бы решение ни приняли в итоге нидерландские судьи, к настоящему моменту абсолютно непреложным стал факт того, что европейские сателлиты США под давлением заокеанского «патрона» стремительно роют себе репутационные могилы и теряют огромный рынок сбыта. Восток — дело не только тонкое, но еще и принципиальное. Непреложные законы торговли там чтят свято, не прощая выходок, подобных украинской. Шеф киевской дипломатии Дмитрий Кулеба, конечно, тешит себя иллюзиями, что им все сойдет с рук:

«Мы будем, безусловно, очень активно торговать с Китаем, привлекать китайские инвестиции. Но все, что касается сектора жесткой безопасности, то в этом вопросе мы будем в первую очередь с нашими западными союзниками».

Но, нет, Дмитрий Иванович, все ваши действия в контексте компании «Мотор Сич» говорят о том, что торговать с Китаем «очень активно» вы не будете. Скорее всего, в этой сфере с ним вы не будете сотрудничать совсем. А эти 4,6 млрд долларов с вас вытрясут не мытьем, так катаньем. Не те люди живут в Китае, к которым можно применять хуторские модели ведения бизнеса.