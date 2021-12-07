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Foreign Policy: Белый дом не намерен отдавать Украине «афганские» вертолеты Ми-17

Армия
Foreign Policy: Белый дом не намерен отдавать Украине «афганские» вертолеты Ми-17
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Randy Redman

Вашингтон, 7 декабря. Украинские власти не могут добиться от американского руководства передачи партии многоцелевых вертолетов Ми-17, которые ранее предназначались для сил безопасности Афганистана.

После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) поставки Ми-17 из США в эту страну стали невозможны. Однако попытки Киева получить доступ вертолетам до сих пор не увенчались успехом, пишет издание Foreign Policy.

По данным американских журналистов, Белый дом не хочет идти на масштабную конфронтацию с Россией и поэтому «умеряет действия, которые могут спровоцировать Москву». Появление на Украине «афганских» Ми-17 власти США считают нежелательным, резюмируют аналитики Foreign Policy.

Ранее депутат Государственной думы Адальби Шхагошев рассказал, какая роль уготована Украине во внешнеполитической стратегии США после американского провала в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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украина сша вертолеты ми-17
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