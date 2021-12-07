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Минтруд РФ: около 12 млн россиян получили материнский капитал

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 13:37
Экономика
Минтруд РФ: около 12 млн россиян получили материнский капитал
pixabay.com  /  PD

Москва, 7 декабря. Начиная с 2007 года около 12 млн россиян получили материнский капитал, сообщил глава Минтруда Антон Котяков на правительственном часе в Государственной думе.

В 2020 году эта мера господдержки семей была расширена: сертификаты стали выдаваться с рождением как первого, так и второго ребенка. В текущем году размер маткапитала составил 483,8 тысячи и 639,4 тысячи рублей соответственно. Программа активно развивается, и родителям становится проще распоряжаться деньгами. Процедура подачи заявления стала полностью электронной, а сроки их рассмотрения и выдачи средств сократились вдвое.

По словам Котякова, в 2022 году размер денежного пособия в рамках материнского капитала будет скорректирован в соответствии с инфляцией. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено свыше 440 млрд рублей.

Правительство РФ ранее внесло в Госдуму проект закона, оговаривающий предоставление маткапитала мужчинам, которые воспитывают детей от суррогатных матерей.

С 2022 года начнет действовать новый порядок оплаты больничных и выплаты пособий по материнству. Их будут начислять напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя, пишет «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / Минтруд РФ: около 12 млн россиян получили материнский капитал
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