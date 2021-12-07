Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского

Волгоград, 7 декабря. Сегодня, в день памяти Александра Невского, митрополит Герман награжден нагрудным знаком «Почетный гражданин Волгоградской области».

Владыка Герман, в миру Геннадий Евгеньевич Тимофеев, внес огромный вклад в сохранение и приумножение духовных и культурных традиций и многолетнюю просветительскую деятельность, сообщает «Волгоградская правда». Депутаты Волгоградской областной думы единогласно поддержали инициативу губернатора о присвоении Владыке Герману почетного статуса. Губернатор Андрей Бочаров вручил ему награду в Зале воинской и трудовой славы, отметив, что это является для него большой честью.

«Историческая справедливость восстановлена. Собор святого благоверного князя Александра Невского вновь возвышается над нашим городом, над Волгой. Волгоградская область обрела свой духовный центр», — сказал губернатор.

День памяти святого благоверного князя Александра Невского, великого полководца и защитника Русской земли, совпал с годовщиной архиерейской хиротонии митрополита Германа.

Ранее ФАН приводил мнение митрополита Илариона, главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, об охоте. Священнослужитель назвал ее пережитком прошлого, от которого необходимо отказаться.