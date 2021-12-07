Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 16:11
16:07
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
16:00
Происшествия
Среди пострадавших при стрельбе в МФЦ есть ребенок
15:57
Общество
Индиец построил для своей жены копию знаменитого дворца Тадж-Махал
15:54
Происшествия
Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ
15:50
Происшествия
Стрелявший на юго-востоке Москвы мужчина задержан
15:49
Происшествия
Площадь пожара на складе в подмосковной Истре достигла 10 тыс. кв. м
15:46
Происшествия
Мужчина застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы
15:44
Весь мир
Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
15:40
Общество
Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
15:40
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 65 миллионов россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
Общество
Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
volgograd.ru  /  Пресс-служба администрации Волгоградской области

Волгоград, 7 декабря. Сегодня, в день памяти Александра Невского, митрополит Герман награжден нагрудным знаком «Почетный гражданин Волгоградской области».

Владыка Герман, в миру Геннадий Евгеньевич Тимофеев, внес огромный вклад в сохранение и приумножение духовных и культурных традиций и многолетнюю просветительскую деятельность, сообщает «Волгоградская правда». Депутаты Волгоградской областной думы единогласно поддержали инициативу губернатора о присвоении Владыке Герману почетного статуса. Губернатор Андрей Бочаров вручил ему награду в Зале воинской и трудовой славы, отметив, что это является для него большой честью.

«Историческая справедливость восстановлена. Собор святого благоверного князя Александра Невского вновь возвышается над нашим городом, над Волгой. Волгоградская область обрела свой духовный центр», — сказал губернатор.

День памяти святого благоверного князя Александра Невского, великого полководца и защитника Русской земли, совпал с годовщиной архиерейской хиротонии митрополита Германа.

Ранее ФАН приводил мнение митрополита Илариона, главы Отдела внешних церковных связей РПЦ, об охоте. Священнослужитель назвал ее пережитком прошлого, от которого необходимо отказаться.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
награда митрополит знак владыка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать