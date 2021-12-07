Врачи скорой помощи спасли жильцов горящего дома под Иркутском

Иркутск, 7 декабря. Спасение людей произошло в минувший понедельник в поселке Мегет. Бригада скорой помощи ехала на вызов и увидела пожар в жилом доме.

По словам медицинских работников, горел пристрой к дому и автомобиль, а огонь стремительно перекинулся на крышу жилого строения.

«Я перемахнул через забор, выбил в доме окно. А потом помог женщине выбраться. В доме также находился мужчина, он получил ожог», — рассказал водитель скорой Андрей Никольский.

Спасенным людям оказали необходимую помощь. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали пожар. В настоящее время иркутский МЧС рассматривает вопрос о награждении бригады Ангарской БСМП.

Пожарные вытащили человека из квартиры с сильным задымлением, где загорелась кровать. В результате пожара никто не пострадал, сообщало издание Deita.