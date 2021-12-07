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Песков посоветовал не реагировать на сообщения о возможных санкциях США против России

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 13:53
Политика
Песков посоветовал не реагировать на сообщения о возможных санкциях США против России
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 7 декабря. Кремль не увидел подтверждения от Белого дома о возможных санкциях против России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он прокомментировал сообщения, которые появляются в зарубежных СМИ о новых ограничительных мерах со стороны Вашингтона.

«Я не стал бы на это реагировать, много сейчас всего публикуется правдивого и лживого. Я не видел никаких косвенных подтверждений Белого дома, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Дмитрий Песков журналистам.

Он добавил, что американцы действительно «увлекаются» санкциями. В этом вопросе поведение Белого дома очень предсказуемо.

Ранее о санкционных угрозах США высказался политолог Евгений Сатановский. Он посоветовал отменить встречу президентов на этом фоне.

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Все новости / Политика / Песков посоветовал не реагировать на сообщения о возможных санкциях США против России
санкции сша песков
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