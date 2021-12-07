Экономист Ткаченко связал визит Путина в Нью-Дели с пограничными конфликтами Индии и Китая

Санкт-Петербург, 7 декабря. Визит президента России Владимира Путина в Индию напрямую связан с грядущими переговорами с американским лидером Джо Байденом и отношениями Пекина с Нью-Дели. Об этом заявил профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

По мнению авторитетного экономиста, высказавшего свою точку зрения в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», Россия стремится сохранить стабильные дружеские отношения с Индией на фоне пограничной напряженности южноазиатской страны с Китаем. Вашингтон оказывает поддержку Нью-Дели в пограничных столкновениях с КНР, и Путин в переговорах с индийским премьером Нарендрой Моди стремился сохранить дружеские отношения Индии и РФ, подчеркнул Ткаченко. Поездка российского лидера — это визит почтения и попытка примирить Нью-Дели и КНР.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Индия сейчас вовлечена в массу процессов, она стала третьей экономикой мира. Мы считаем, что Индия и Китай должны вести переговоры по разграничению в Тибете, поэтому российский президент засвидетельствовал уважение, подтвердил Индии, что Россия является заинтересованным партнером, и Индия не обречена на то, чтобы только зависеть от США», — раскрыл истинную цель визита Путина Ткаченко.

Экономист добавил, что встреча президентов России и США — одно из самых главных политических событий этого года. Визит лидера Российской Федерации в Нью-Дели накануне столь важного предприятия — свидетельство исключительной важности Индии в долгосрочных планах Москвы, подчеркнул эксперт.

Новости о переговорах Путина и Байдена вызвали широкий общественный резонанс — многие эксперты высказали свою точку зрения по поводу грядущей встречи национальных лидеров в видеоформате. Однако, как отметил известный журналист и политолог Евгений Сатановский, после очередных угроз санкциями со стороны Белого дома значимость переговоров глав государств резко снизилась.