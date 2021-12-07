Осужденный Навальный решил записаться в швейный тюремный цех

Москва, 7 декабря. Осужденный блогер Алексей Навальный опубликовал в своем Instagram-аккаунте пост под названием «Как тюрьма помогает понять феминисток». Он рассказал о профессии, которую выбрал в тюремном учреждении.

По словам Навального, его вызвало к себе начальство исправительного учреждения и предоставило на выбор несколько вариантов трудовой деятельности. Были свободны такие вакансии, как дневальный, повар, пекарь, подсобный рабочий и швея.

«Все-таки решил я быть подальше от должностей номенклатурных и записался в швейный цех. Поближе к "людской массе"», — написал осужденный.

Блогер также обратил внимание, что название профессии «швея» употребляется в женском роде. После этого Навальный вспомнил, как высмеивал феминисток в Instagram.

Алексей Навальный отбывает тюремное наказание по делу «Ив Роше». Симоновский районный суд Москвы заменил ему условное наказание на реальное, поскольку блогер неоднократно нарушал условия испытательного срока, в том числе, когда находился на лечении в Берлине.

Как стало известно ранее, суд оштрафовал Навального на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.