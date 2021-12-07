Хакасский фермер собрался экспортировать зерно в Иран и Китай

Абакан, 7 декабря. Государственная информационная система «Цербер» признала фермера из села Краснополье Алтайского района Хакасии Александра Позднякова участником внешнеэкономической деятельности.

Специалисты Россельхознадзора аттестовали складское хозяйство Позднякова, теперь оно может использоваться как таможенный склад для пшеницы, овса и ячменя. Это означает, что фермер имеет право заключить первый контракт на поставку зерна в Иран, а минэкономразвития Хакасии готова рекомендовать Позднякова в качестве поставщика зерна на встрече с представителями сирийских деловых кругов, сообщает «Хакасия».

При этом Поздняков планирует с помощью своего таможенного склада организовать экспортный канал для поставок зерновых по всей Хакасии и в соседние регионы. Дополнительно он подал заявку на аттестацию предприятия для экспорта зерна и продуктов его переработки в Китай.

Сопровождение внешнеэкономической деятельности Позднякова осуществляет республиканский «Центр поддержки экспорта» федерального проекта «Мой бизнес».

Ранее ФАН сообщал, что краснодарский фермер из станицы Атаманская прославился благодаря разведению гусей. Он занимается животноводством уже 30 лет, постигнув за это время все повадки и нюансы поведения этих своенравных птиц.