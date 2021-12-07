Политолог Пискорский: США превращают Польшу в «санитарный кордон» между Россией и ЕС

Варшава, 7 декабря. Размещение американских войск в Польше позволит НАТО укрепить свои позиции у границ России. К такому выводу пришел политолог Матеуш Пискорский.

Ранее эксперт в области безопасности Дэниел Гур в статье для американского издания 19FortyFive предложил США стянуть военные силы к границам России для получения подавляющего преимущества. По его мнению, Вашингтон должен перенести штаб американской армии из Германии в Польшу, а также разместить на ее территории тяжелый бронетанковый корпус, передает издание «Народные Новости».

Польский политолог Матеуш Пискорский отметил, что западные политики видят много плюсов в обострении отношений с Россией, поэтому вопрос о размещении американских войск в Польше будет решаться без участия Варшавы.

«Польское руководство точно согласится, как только поступит такое предложение от Вашингтона. Я не сомневаюсь, что правящая партия примет такого рода предложение с удовольствием и не будет требовать ничего взамен. Польские правящие элиты очень активно участвуют в нагнетании геополитической обстановки в регионе», — пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что США пытаются превратить Польшу в «санитарный кордон» между Россией и Европой, чтобы препятствовать попыткам сближения стран ЕС с Москвой.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон придерживается политики «открытых дверей» в вопросе расширения Североатлантического альянса в Европе. По его словам, американские власти не считают, что нарушили данное России обещание о нерасширении НАТО, так как партнеры США самостоятельно принимают решение о вступлении в организацию, передает «Царьград».