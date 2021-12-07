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Россиянин Махачев может стать соперником Макгрегора по следующему бою в UFC

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 13:12
Спорт
Россиянин Махачев может стать соперником Макгрегора по следующему бою в UFC
twitter.com  /  @TheNotoriousMMA

Дублин, 7 декабря. Тренер Конора Макгрегора назвал российского бойца MMA Ислама Махачева одним из возможных соперников ирландца по следующему поединку.

Тренер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Джон Кавана назвал имена возможных соперников 33-летнего спортсмена по следующему поединку в промоушене. Он признался, что ирландскому бойцу MMA было бы интересно подраться с Нейтом Диазом и Тони Фергюсоном. Кроме того, Кавана не исключил, что Макгрегор проведет поединок с россиянином Исламом Махачевым. Его слова приводит MMA Fighting.

«Есть Ислам Махачев, бой с которым будет потрясающим по очевидным причинам. И у нас есть тот, кто победит в титульном поединке между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье. Любой из перечисленных может стать нашим соперником, и я с восторгом жду возвращения Конора», — отметил тренер бойца MMA.

Последний поединок с участием Макгрегора состоялся в июле. Бой ирландца с Дастином Порье, который стал главным событием турнира UFC 264, завершился победой американца техническим нокаутом в первом раунде.

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Все новости / Спорт / Россиянин Махачев может стать соперником Макгрегора по следующему бою в UFC
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