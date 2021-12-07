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Власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались от выходного дня в пятницу

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 13:12
Общество
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались от выходного дня в пятницу
pixabay.com

Абу-Даби, 7 декабря. Объединенные Арабские Эмираты объявили священную для мусульман пятницу рабочим днем, такое решение приняло правительство страны и распространило агентство новостей WAM.

ОАЭ стала первой мусульманской страной, которая отказалась от выходного в пятницу. Этот день недели был праздничным, верующие посещали особую пятничную молитву в мечетях. Рабочая неделя в мусульманских странах начинается с воскресенья.

«Выходные дни на неделе продлеваются на пол дня, еженедельными выходными становятся суббота и воскресенье, а также половина рабочего дня пятницы. В пятницу официальное рабочее время - 4,5 часа - с 7:30 до 12:00», — постановило правительство.

Пятничная проповедь в мечетях будет проходить в одно и то же время, начало назначено на 13:15 минут по местному времени. Работники госучреждений в пятницу могут работать в дистанционном формате.

Власти Объединенных Арабских Эмиратов одобрили пакет широкомасштабных реформ законодательства, который включает более 40 новых актов и поправки к уже действующим. Изменения отражают стремление страны двигаться в будущее и идти в ногу со временем.

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