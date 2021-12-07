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Замглавы МИД РФ Богданов анонсировал турне Лаврова по Ближнему Востоку

Политика
Замглавы МИД РФ Богданов анонсировал турне Лаврова по Ближнему Востоку
flickr.com  /  МИД России

Москва, 7 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 декабря начнет турне по Ближнему Востоку, в рамках которого посетит Израиль, Палестину, Алжир и Марокко. Об этом сообщил замглавы МИД Михаил Богданов.

Дипломат отметил, что руководитель ведомства во время визита в Марокко проведет встречу с руководством королевства. Кроме того, Лавров примет участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества на уровне глав МИД.

«Через несколько дней (состоится. — Прим. ред.) поездка Сергея Викторовича Лаврова, министра иностранных дел на Ближний Восток, в Северную Африку... В воскресенье-понедельник… — поездка в Израиль, Палестину, Алжир, Марокко», — сказал Богданов.

Ранее стало известно, что Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили реализацию минских договоренностей со стороны Украины.

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россия лавров богданов турне
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