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Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда попала в больницу с сотрясением мозга

Общество
Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда попала в больницу с сотрясением мозга
Prt Scr youtube.com  /  БелРос ТВ

Москва, 7 декабря. Российская актриса Инна Коляда была госпитализирована в Подмосковье с множественными травмами. Врачам приемного отделения она заявила, что ее избили.

Инцидент произошел в конце ноября. Медики передали правоохранителям информацию об избиении артистки. Оказалось, что у 32-летней пациентки была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематомы мягких тканей. При этом Коляда не называет имени нападавшего, пишет kp.ru.

Звезда фильма «Стиляги» позднее написала заявление в полицию. Сейчас Инна находится дома, ей прописали постельный режим. Артистка с ужасом вспоминает нападение. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о госпитализации матери телеведущей Даны Борисовой. Звезда «Армейского магазина» обеспокоена состоянием родительницы.

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актриса избиение коляда
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