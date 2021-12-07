Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда попала в больницу с сотрясением мозга

Москва, 7 декабря. Российская актриса Инна Коляда была госпитализирована в Подмосковье с множественными травмами. Врачам приемного отделения она заявила, что ее избили.

Инцидент произошел в конце ноября. Медики передали правоохранителям информацию об избиении артистки. Оказалось, что у 32-летней пациентки была закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематомы мягких тканей. При этом Коляда не называет имени нападавшего, пишет kp.ru.

Звезда фильма «Стиляги» позднее написала заявление в полицию. Сейчас Инна находится дома, ей прописали постельный режим. Артистка с ужасом вспоминает нападение. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о госпитализации матери телеведущей Даны Борисовой. Звезда «Армейского магазина» обеспокоена состоянием родительницы.