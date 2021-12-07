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Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста может сыграть в картине Найта Шьямалана

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 13:01
Общество
Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста может сыграть в картине Найта Шьямалана
Global Look Press  /  Hubert Boesl

Лос-Анджелес, 7 декабря. Известный американский актер Дэйв Батиста ведет переговоры об участии в новом проекте режиссера Найта Шьямалана под названием Knock at the Cabin («Стук в хижине»).

Подробности сюжета картины держат в секрете. Режиссер индийского происхождения Шьямалан не только поставит фильм, но и напишет к нему сценарий. Премьера ленты состоится в феврале 2023 года, сообщает Deadline.

Киносообщество с нетерпением ждет выхода нового фильма Шьямалана. Последняя его работа — «Время» неплохо проявила себя в прокате. Картина собрала более 90 млн долларов при бюджете в 18 млн долларов.

Дэйв Батиста — в прошлом рестлер и культурист, получивший известность выступлениями в промоушне WWE под именем Батиста. В 2012 году провел один бой в MMA, отправив в нокаут Винса Лусеро.

В последние годы Батиста активно снимается в супергеройских фильмах. Популярность ему принесла роль Дракса во франшизе «Стражи Галактики».

Ранее сообщалось, что британский актер Дэниэл Крэйг сломал Батисте нос на съемках ленты об агенте спецслужб Джеймсе Бонде «007: Спектр».

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