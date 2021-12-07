Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 16:11
16:07
Политика
Глава ФЗНЦ Шугалей призвал МИД РФ остановить дискредитацию российских граждан за рубежом
16:00
Происшествия
Среди пострадавших при стрельбе в МФЦ есть ребенок
15:57
Общество
Индиец построил для своей жены копию знаменитого дворца Тадж-Махал
15:54
Происшествия
Собянин подтвердил гибель двух человек при стрельбе в МФЦ
15:50
Происшествия
Стрелявший на юго-востоке Москвы мужчина задержан
15:49
Происшествия
Площадь пожара на складе в подмосковной Истре достигла 10 тыс. кв. м
15:46
Происшествия
Мужчина застрелил двух человек в МФЦ на юго-востоке Москвы
15:44
Весь мир
Алжирский телеканал показал карту Африки без столицы Марокко
15:40
Общество
Митрополиту Герману вручена высшая награда региона в день памяти Александра Невского
15:40
Общество
Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 65 миллионов россиян
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега
Общество
Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега
Народные новости  / 

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на то, что дорожные знаки, используемые коммунальщиками при уборке снега на дорогах, не работают в текущих условиях.

Циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» погрузили дороги Санкт-Петербурга в снега. В попытке справиться со снежным коллапсом коммунальщики расставили дорожные знаки, которые, по их задумке, должны помочь им быстрее привести дороги в порядок. Для оптимальной уборки на 942 улицах установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия». Их постоянное действие не предусмотрено, они работают по очереди — на четной или нечетной стороне, в определенные дни недели утром или вечером.

Однако то, что по мнению коммунальных служб является логичным, правильным и необходимым для выполнения их задач, для автомобилистов — просто невозможно.

Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега
vk.com / Prt Scr

«Еще бы чистили снег в соответствии с этими знаками. В предыдущие годы в основном только штраф. А чистить? По весне сам растает. Готов на эту тему привести фотоматериал и фантастические отписки из городского комитета. Посмотрим, как теперь будет. А еще бы при развешивании таких знаков и организации чистки неплохо бы мозг включать. Например, жилая зона. Днем машин нет. Ночью люди дома и машины дома. И чистка только ночью», — возмущенно отмечает пользователь Сети.

Смущают автовладельцев и сами методы чистки снега.

Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега
vk.com / Prt Scr

«Про оперативную уборку прям повеселили. Куча мест в городе, где правая полоса представляет из себя сугроб уже неделю», — обращает внимание петербуржец.

Также недовольны жители Северной столицы и чрезмерной строгостью коммунальщиков и сотрудников дорожных служб.

Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега
vk.com / Prt Scr

«Совсем варвары и рвачи. Штрафа мало. Или эвакуации мало. Обязательно надо по полной драть. Особенно если машина никому не мешает», — говорят в Сети.

Ранее ФАН писал о грядущей транспортной реформе Смольного. Изменения в законодательстве запланированы на июль 2022 года. Чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым готовили проект несколько лет. Суть реформы заключается в отмене коммерческого транспорта, то есть в городе не станет привычных маршруток, благодаря которым люди передвигаются не только удобнее, но и быстрее.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега
дороги снег коммунальные службы уборка снега коммунальщики
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать