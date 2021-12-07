Петербуржцы обратили внимание на нелогичность дорожных знаков при уборке снега

Жители Санкт-Петербурга обратили внимание на то, что дорожные знаки, используемые коммунальщиками при уборке снега на дорогах, не работают в текущих условиях.

Циклоны «Бенедикт» и «Даниэль» погрузили дороги Санкт-Петербурга в снега. В попытке справиться со снежным коллапсом коммунальщики расставили дорожные знаки, которые, по их задумке, должны помочь им быстрее привести дороги в порядок. Для оптимальной уборки на 942 улицах установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» с табличкой 8.5.7 «Время действия». Их постоянное действие не предусмотрено, они работают по очереди — на четной или нечетной стороне, в определенные дни недели утром или вечером.

Однако то, что по мнению коммунальных служб является логичным, правильным и необходимым для выполнения их задач, для автомобилистов — просто невозможно.

vk.com / Prt Scr

«Еще бы чистили снег в соответствии с этими знаками. В предыдущие годы в основном только штраф. А чистить? По весне сам растает. Готов на эту тему привести фотоматериал и фантастические отписки из городского комитета. Посмотрим, как теперь будет. А еще бы при развешивании таких знаков и организации чистки неплохо бы мозг включать. Например, жилая зона. Днем машин нет. Ночью люди дома и машины дома. И чистка только ночью», — возмущенно отмечает пользователь Сети.

Смущают автовладельцев и сами методы чистки снега.

vk.com / Prt Scr

«Про оперативную уборку прям повеселили. Куча мест в городе, где правая полоса представляет из себя сугроб уже неделю», — обращает внимание петербуржец.

Также недовольны жители Северной столицы и чрезмерной строгостью коммунальщиков и сотрудников дорожных служб.

vk.com / Prt Scr

«Совсем варвары и рвачи. Штрафа мало. Или эвакуации мало. Обязательно надо по полной драть. Особенно если машина никому не мешает», — говорят в Сети.

Ранее ФАН писал о грядущей транспортной реформе Смольного. Изменения в законодательстве запланированы на июль 2022 года. Чиновники во главе с губернатором Александром Бегловым готовили проект несколько лет. Суть реформы заключается в отмене коммерческого транспорта, то есть в городе не станет привычных маршруток, благодаря которым люди передвигаются не только удобнее, но и быстрее.