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Сара Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи

Общество
Сара Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи
Global Look Press  /  Keith Mayhew

Лондон, 7 декабря. Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон считает себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи. Она сделала такое заявление в интервью изданию Le Figaro.

В официальном браке герцоги состояли десять лет, в 1996 году они официально расстались. Фергюсон вспомнила нападки прессы, которым она подверглась в течение нескольких лет после расставания с супругом принцем Эндрю.

«Возможно, я была самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи, но я все еще здесь», — указала 62-летняя Фергюсон.

Она добавила, что считает себя тростником, который никогда не сломается. Она смогла пережить атаки прессы, которые гнобили ее после расторжения брака.

Впрочем, герцогиня до сих пор живет с принцем Эндрю. Она призналась, что с большим трепетом вспоминает свадьбу. По ее словам, несмотря ни на что, она всегда будет любить своего уже бывшего супруга, пишет «Газета.Ru».

Сара Фергюсон, несмотря на разрыв отношений, знает все о жизни королевской семьи. Она еще летом сообщила, что принцы Уильям и Гарри давно в ссоре.

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фергюсон королевская семья семейная жизнь
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