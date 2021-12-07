Сара Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи

Лондон, 7 декабря. Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон считает себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи. Она сделала такое заявление в интервью изданию Le Figaro.

В официальном браке герцоги состояли десять лет, в 1996 году они официально расстались. Фергюсон вспомнила нападки прессы, которым она подверглась в течение нескольких лет после расставания с супругом принцем Эндрю.

«Возможно, я была самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи, но я все еще здесь», — указала 62-летняя Фергюсон.

Она добавила, что считает себя тростником, который никогда не сломается. Она смогла пережить атаки прессы, которые гнобили ее после расторжения брака.

Впрочем, герцогиня до сих пор живет с принцем Эндрю. Она призналась, что с большим трепетом вспоминает свадьбу. По ее словам, несмотря ни на что, она всегда будет любить своего уже бывшего супруга, пишет «Газета.Ru».

Сара Фергюсон, несмотря на разрыв отношений, знает все о жизни королевской семьи. Она еще летом сообщила, что принцы Уильям и Гарри давно в ссоре.