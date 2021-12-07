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AFP: Турция наращивает количество сирийских наемников в Ливии в преддверии выборов

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 13:40
Весь мир
AFP: Турция наращивает количество сирийских наемников в Ливии в преддверии выборов
Global Look Press  /  Akin Celiktas Dha/ZUMAPRESS.com

Турецкая Республика продолжает наращивать количество наемников в Ливии несмотря на все предупреждения со стороны международного сообщества. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на доклад ООН.

Журналисты AFP рассказали, что Анкара нарастила темпы переброски боевиков в Триполи и столичные пригороды североафриканского государства.

«Доклад ООН указывает, что Турция увеличила отправку наемников на запад Ливии на 71%», — говорится в сообщении.

Переброска осуществляется по морю и воздуху. Их размещают по всей территории западной Ливии. Большую часть боевиков доставляют из Сирии. В меньшей степени из Чада и Судана.

Турецкие СМИ регулярно публикуют статьи о выводе наемников из североафриканского государства. Позже очевидцы опровергли эти утверждения. Самолеты, которые якобы вывозят сирийцев, на самом деле поставляют новые группы вооруженных людей.

«Число переброшенных боевиков в Ливию зачастую превышает количество выводимого контингента», — говорится в сообщении свидетеля.

Ливийские СМИ и правозащитные организации все чаще стали публиковать доказательства увеличения количества наемников в Триполи и столичных пригородах. Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщает, что численность боевиков, переброшенных Турцией, на данный момент превышает 18 000 человек.

На официальном сайте активисты постоянно размещают материалы с фото и видео, подтверждающими действия республики. Инструкторы из Анкары обучают новобранцев на территории Сирии, а после перебрасывают в Ливию военными бортами.

Нередко в составе этих групп оказывались выходцы из запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Экстремистов вербуют ввиду наличия опыта ведения боевых действий.

Места размещения наемников

Турецкие командиры летом этого года отказались содержать сирийских наемников в крупных городах Ливии из-за участившихся конфликтов с местными жителями. Боевики устраивали набеги, драки, грабили и насиловали женщин, что привлекло внимание СМИ.

Из различных источников поступали сведения, что подручным Анкары не выплачивают зарплату. Они устраивали митинги и протесты на территории военных частей. В Сети появилась аудиозапись, в которой радикал угрожает забастовкой и невыполнением обязанностей из-за отсутствия денег.

В итоге полевые командиры из Анкары решили передислоцировать сирийцев на авиабазу Аль-Ватыя, а также на территорию международного аэропорта Митига, в города Сабрата, Аз-Завия и Бани-Валид.

AFP: Турция наращивает количество наемников в Ливии в преддверии выборов
Федеральное агентство новостей /

Выходцы из соседних государств

За последний год Турция успешно перебросила более 1400 тунисских боевиков, которые воевали на стороне экстремистских группировок в сирийских Алеппо и Идлибе. Они причастны к недавней попытке свержения власти в Тунисе.

Алжир также стал мостом для доставки наемников в Ливию. На границе двух государств в районе города Гадамес Анкара создала коридор, через который проходит личный состав и перевозится оружие для группировок.

Турция продолжает спонсировать и снабжать вооружением большинство группировок западных и южных территорий Ливии. Обеспечение боевиков происходит через оперативный штаб Мисураты и политических деятелей, среди которых премьер-министр переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамид Дабиба и глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри.

В Анкаре проходят регулярные встречи и собрания, где координируются действия наемников. В дискуссии также участвуют директор службы военной разведки Усама Джувейли, уличенный в пособничестве терроризму, и главарь «Ан-Наваси» Мустафа Каддур.

Оперативный штаб Мисураты распределяет средства самостоятельно и автономно от ПНЕ. Поставки оружия и денежных средств происходят через морской порт города.

Другие группировки получают финансирование и военную технику через премьера, главу ВГС или напрямую через турецких офицеров, которые управляют авиабазой Аль-Ватыя, международным аэропортом Митига и морским портом.

Усама Джувейли, в свою очередь, держит под контролем большую часть западного региона страны, что позволяет ему успешно распределять поставки из Анкары через вышеуказанные каналы. Также в его обязанности входит вербовка боевиков на территории Ливии.

В ряды группировок, подконтрольных директору службы военной разведки, зачастую попадают выходцы из Чада и Судана. Для уменьшения расходов подопечные Джувейли вербуют новобранцев среди местной молодежи с низким доходом и переселенцев из соседних стран.

Суданцев завлекают, предлагая работу. В дальнейшем их перевозят в распределительные центры, где они проходят проверку. Большинство граждан республики оказываются в вооруженных группировках, однако нередки случаи избиений и пыток со стороны протурецких наемников.

В апреле 2021 года силы Ливийской национальной армии спасли суданца, которого пытались завербовать в ряды группировок Джувейли. Однако его обвинили в поддержке ЛНА, избили и потом выкинули недалеко от города Сирт. Позже гражданин Судана подробно рассказал свою историю в видеообращении.

Турция также использует подконтрольные территории в Ливии для обучения наемных убийц и переброски в соседние страны Африки. Так, террорист, пытавшийся убить президента Туниса Каиса Саида, проходил подготовку на авиабазе Аль-Ватыя.

Высшая избирательная комиссия североафриканского государства завершает приготовления к президентским и парламентским выборам, запланированным на 24 декабря. Присутствие боевиков на территории страны ставит под угрозу успешное проведение процесса голосования.

Совместный военный комитет «5+5» активно работает над выводом иностранного контингента из Ливии. На днях специалисты встретились с коллегами из Анкары, требуя прекратить присутствие турецких военнослужащих и наемников на западе страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Все новости / Весь мир / AFP: Турция наращивает количество сирийских наемников в Ливии в преддверии выборов
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