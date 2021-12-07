Леонардо Ди Каприо может посетить саммит по вечной мерзлоте в Якутии в 2023 году

Якутск, 7 декабря. Глава Якутии Айсен Николаев пригласил голливудского актера Леонардо Ди Каприо, интересующегося вопросами экологии, на Всемирный саммит по проблемам вечной мерзлоты. Мероприятие пройдет в республике в 2023 году.

Летом экоактивистка Роза Дьячковская заявила, что смогла добиться реакции кинозвезды на просьбу помочь Якутии в борьбе с лесными пожарами. Она представила доказательства общения с актером, опубликовав скриншоты переписки.

Николаев указал, что никаких предложений от звезды фильма «Остров проклятых» не поступало. Также республика не получала сообщений от представителей кинозвезды, пишет «Вечерняя Москва». Тем не менее глава Якутии предложил звезде посетить регион в рамках международного мероприятия.

«У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — указал глава Якутии в интервью РИА Новости.

В ноябре актер появился на конференции COP26 для обсуждения вопросов изменения климата. Мероприятие проходило в столице Шотландии.