Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 13:13
13:12
Спорт
Россиянин Махачев может стать соперником Макгрегора по следующему бою в UFC
13:12
Общество
Власти Объединенных Арабских Эмиратов отказались от выходного дня в пятницу
13:09
Политика
Замглавы МИД РФ Богданов анонсировал турне Лаврова по Ближнему Востоку
13:06
Общество
Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда попала в больницу с сотрясением мозга
13:05
Происшествия
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке на Красной площади
13:02
Происшествия
Женщина на Opel погибла в страшной аварии с трактором в Петербурге
13:01
Общество
Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста может сыграть в картине Найта Шьямалана
13:00
Общество
Аналитик Соловейчик видит системные причины неготовности властей Петербурга к снежной зиме
12:59
Общество
Греф сообщил, что цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы
12:58
Общество
Сара Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саудовская Аравия выступила против снижения инвестиций в ископаемое топливо

Экономика
Саудовская Аравия выступила против снижения инвестиций в ископаемое топливо
ФБА «Экономика сегодня»

Эр-Рияд, 7 декабря. Глава национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер призвал инвестировать в ископаемое топливо во избежание роста инфляции.

Он подчеркнул, что переход на более чистые виды топлива не будет быстрым. Нефть и газ продолжат играть важную и значительную роль в переходный период.

«Признать эту реальность будет намного проще, чем иметь дело с энергетической небезопасностью, безудержной инфляцией и социальными беспорядками», — цитирует ан-Насера РБК.

Энергопереход сейчас выглядит хаотичным, цены на топливо растут и достигают небывалых высот. На этом фоне глобальная коалиция за нулевые выбросы рушится, добавил глава Saudi Aramco.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что отказ от эксплуатации угля приведет некоторые страны Евросоюза к использованию природного газа. По его мнению, создание зеленой энергосистемы невозможно без временного перехода к голубому топливу.

В рамках Конгресса молодых ученых в Сочи 10 декабря пройдет сессия «Углеродное регулирование: вызовы и возможности для технологического развития». Участники обсудят методы обеспечения энергетической безопасности при вводе пошлин на «углеродный след», пишет «ФедералПресс».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Саудовская Аравия выступила против снижения инвестиций в ископаемое топливо
саудовская аравия инфляция топливо инвестиции saudi aramco зеленая энергетика энергопереход
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать