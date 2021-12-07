Саудовская Аравия выступила против снижения инвестиций в ископаемое топливо

Эр-Рияд, 7 декабря. Глава национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Хассан ан-Насер призвал инвестировать в ископаемое топливо во избежание роста инфляции.

Он подчеркнул, что переход на более чистые виды топлива не будет быстрым. Нефть и газ продолжат играть важную и значительную роль в переходный период.

«Признать эту реальность будет намного проще, чем иметь дело с энергетической небезопасностью, безудержной инфляцией и социальными беспорядками», — цитирует ан-Насера РБК.

Энергопереход сейчас выглядит хаотичным, цены на топливо растут и достигают небывалых высот. На этом фоне глобальная коалиция за нулевые выбросы рушится, добавил глава Saudi Aramco.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс считает, что отказ от эксплуатации угля приведет некоторые страны Евросоюза к использованию природного газа. По его мнению, создание зеленой энергосистемы невозможно без временного перехода к голубому топливу.

В рамках Конгресса молодых ученых в Сочи 10 декабря пройдет сессия «Углеродное регулирование: вызовы и возможности для технологического развития». Участники обсудят методы обеспечения энергетической безопасности при вводе пошлин на «углеродный след», пишет «ФедералПресс».