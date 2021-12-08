Контроль за перепланировкой жилых помещений ужесточат с нового года в России

Москва, 8 декабря. Эксперт рынка недвижимости «Академия управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский прокомментировал изменения в правилах пользования жилыми помещениями, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Как напомнил Кричевский, и сейчас жильцам за несогласованные в профильных структурах перепланировки квартир грозят немалые штрафы. При этом с 2022 года принципиально новых штрафов для собственников не предвидится. Но надо быть готовыми к тому, что за любыми перепланировками квартир контролирующие органы станут следить намного строже, передает Life.

В случае фиксации неправомерного переустройства помещения собственника обяжут восстановить его прежний облик, что весьма затратно, а в случае неисполнения этого предписания помещение вообще может быть продано на торгах. По мнению Кричевского, самым обременительным для жителей окажется перерасчет кадастровой стоимости жилья.

Так, прогнозируемый рост составит около 20%, что автоматически увеличит размер налога на недвижимость примерно на ту же величину, а может, и больше. Это зависит от стоимости квартиры и региональных коэффициентов.

Перечень строго запрещенных перепланировок останется по-прежнему актуальным. Так, нельзя переносить кухню или санузел таким образом, чтобы они располагались над жилыми комнатами. Запрещается любое наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты в квартире снизу, нельзя объединять комнату с кухней, если дом газифицирован. В кухню должна вести отдельная дверь, не допускается вынос на балкон центрального отопления, снос несущих стен или пробивка в них проходов.

Ранее ФАН сообщал о грозящих россиянам штрафах за незаконную перепланировку квартиры. За несогласованные манипуляции с проектными характеристиками жилья полагается штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей с обязательством устранить все нарушения в установленный срок за свой счет.