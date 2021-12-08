Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 10:33
10:33
Происшествия
Силовики задержали директора дептранса по подозрению в крупном хищении в Тюмени
10:32
Общество
Премьеру фильма «16-й» отметят зажигательной вечеринкой
10:32
Общество
Участники всероссийского семинара «Без срока давности» осудили фальсификацию истории
10:28
Общество
Жители Сочи стали свидетелями падения яркого космического объекта
10:28
Происшествия
Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Тульской области
10:25
Экономика
Риск физического дефицита газа угрожает европейским предприятиям
10:22
Армия
Политолог Кедми назвал военное противостояние с Россией главным страхом стран НАТО
10:20
Происшествия
ФАН публикует кадры полыхающего на Петрозаводской улице в Москве автобуса
10:18
Политика
США пригрозили отключить РФ от мировой финансовой системы в случае «вторжения» на Украину
10:16
Общество
Эксперт Черниговский назвал преимущества российского шампанского перед импортным продуктом
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Контроль за перепланировкой жилых помещений ужесточат с нового года в России
Общество
Контроль за перепланировкой жилых помещений ужесточат с нового года в России
budieho.at.ua  / 

Москва, 8 декабря. Эксперт рынка недвижимости «Академия управления финансами и инвестициями» Алексей Кричевский прокомментировал изменения в правилах пользования жилыми помещениями, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Как напомнил Кричевский, и сейчас жильцам за несогласованные в профильных структурах перепланировки квартир грозят немалые штрафы. При этом с 2022 года принципиально новых штрафов для собственников не предвидится. Но надо быть готовыми к тому, что за любыми перепланировками квартир контролирующие органы станут следить намного строже, передает Life.

В случае фиксации неправомерного переустройства помещения собственника обяжут восстановить его прежний облик, что весьма затратно, а в случае неисполнения этого предписания помещение вообще может быть продано на торгах. По мнению Кричевского, самым обременительным для жителей окажется перерасчет кадастровой стоимости жилья.

Так, прогнозируемый рост составит около 20%, что автоматически увеличит размер налога на недвижимость примерно на ту же величину, а может, и больше. Это зависит от стоимости квартиры и региональных коэффициентов.

Перечень строго запрещенных перепланировок останется по-прежнему актуальным. Так, нельзя переносить кухню или санузел таким образом, чтобы они располагались над жилыми комнатами. Запрещается любое наложение зоны кухни или санузла на зону жилой комнаты в квартире снизу, нельзя объединять комнату с кухней, если дом газифицирован. В кухню должна вести отдельная дверь, не допускается вынос на балкон центрального отопления, снос несущих стен или пробивка в них проходов.

Ранее ФАН сообщал о грозящих россиянам штрафах за незаконную перепланировку квартиры. За несогласованные манипуляции с проектными характеристиками жилья полагается штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей с обязательством устранить все нарушения в установленный срок за свой счет.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Контроль за перепланировкой жилых помещений ужесточат с нового года в России
штраф перепланировка
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать