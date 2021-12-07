Владимир Путин утвердил проект федерального бюджета на следующий год

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин утвердил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период до 2024 года.

Доходы российского бюджета в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 — 25,540 трлн, в 2024 — 25,831 трлн рублей. Расходы на 2022 год запланированы на уровне 23,694 трлн рублей. Бюджет сформирован исходя из прогноза роста ВВП РФ. Соответствующий документ, подписанный Путиным, опубликован на сайте правовой информации.

В 2023-2024 годах планируется увеличение средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов. В результате к концу 2024 года планируется увеличение средств ФНБ до 23,267 трлн руб.

Совет Федерации в ходе заседания 1 декабря одобрил закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.