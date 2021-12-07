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Пожилые люди и дети-инвалиды живут под одной крышей в башкирском интернате

Общество

В Башкортостане работает уникальный дом-интернат. Он приютил в своих стенах не только пожилых, но и самых маленьких обитателей — детей с ограниченными возможностями.

В Старобаишском доме-интернате проживает около 100 пожилых людей и 25 детей-сирот. 

«Это дети, которые остались без попечения родителей. Дети разного возраста, соответственно, с разными диагнозами, но, в основном, с ДЦП. Дети с сохранным интеллектом, они обучаемы, обучаются, посещают кружки, которые у нас также здесь проводятся воспитателями», — рассказывает заведующая отделением социального обслуживания несовершеннолетних Шахназ Мамедова.

Обитатели учреждения живут в разных корпусах, но регулярно встречаются на различных мероприятиях и занятиях. Они строят совместный быт, обмениваются опытом и вместе проводят досуг. Пожилые помогают детям адаптироваться, а малыши платят старикам благодарностью и привязанностью.

«Взрослое поколение активно внедряется в жизнь детей. Изначально они изъявили свое желание почитать сказку на ночь. Дальше — больше. Где-то присматривали, где-то учили заправлять постель, ухаживать за собой. А потом уже так, что участвуют в кружковой деятельности совместно с детьми», — рассказала Мамедова.

Маленькие воспитанники видят в старшем поколении наставников и тянутся к ним, а взрослые чувствуют себя нужными и полезными, используют накопленный опыт для воспитания.

«Спокойно живем мы. С ребятами общаемся. Особенно летом, когда они выходят на детскую площадку. Они нас встречают. Мы им отвечаем, этим детям. Они с нами более спокойные. Если уж своего ребенка нет, так они дороже других», — делится подопечная интерната Фания Шамгулова.

Отделение для детей с особенностями развития появилось в Старобаишском доме-интернате для престарелых в 2006 году. Учреждение оборудовано тренажерными залами, соляной комнатой, библиотекой, местами отдыха, а для детей обустроена игровая площадка.

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башкирия пенсионеры башкортостан дом-интернат дети-инвалиды
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