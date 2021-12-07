Саудовская Аравия и Оман подписали деловые соглашения на 10 млрд долларов

Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана в Оман, организованный в рамках большого регионального турне аравийского политика, уже принес свои результаты: Эр-Рияд и Маскат объявили о подписании 13 меморандумов о взаимопонимании.

Новые соглашения подразумевают заключение сделок на сумму более 10 млрд долларов, однако по некоторым данным, в перспективе эта сумма может вырасти до 30 млрд.

Деловые отношения

В новой международной инициативе примет участие несколько государственных предприятий из Омана и Саудовской Аравии. Их совместная деятельность затронет широкий ряд отраслей:

Сотрудничество в работе с нефтехимией, возобновляемыми источниками энергии и зеленым водородом (OQ Group — ACWA Power и Air Products);

Хранение нефти (OQ Group — Saudi Aramco);

Реализация проекта нефтехимического комплекса Duqm на территории султаната (OQ Group — SABIC);

Развитие пляжа Йетти в Омане (группа Omran — Dar Al-Arkan);

Сотрудничество в области функционирования фондовой биржи и двойного листинга компаний (Muscat Securities Market и группа Tadawul);

Обмен опытом и технологиями в сфере транспорта и логистики (группа Asyad — Saudi Bahri);

Развитие отношений и обмена опытом в области рыболовства (Fisheries Development Oman — Naqwa);

Совместная работа в горнодобывающем секторе (Minerals Development Oman — Maaden Phosphate Co.).

MoU between #SaudiArabia and #Oman worth $10bn and covering a number of sectors were signed as Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman’s visits Oman. pic.twitter.com/5eO2yHZBOl — MENI-View: Middle Eastern News & Insights (@MENIView) December 7, 2021

Персидский тур

Оман стал первой остановкой саудовского принца Мухаммада бин Салмана в его турне по Персидскому заливу.

«Визит основан на указаниях короля Салмана, его стремлении общаться с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и укреплять связи», — говорится в заявлении, опубликованном Саудовским агентством печати.

Кронпринц прибыл в Маскат накануне, 6 декабря, однако его еще ждет основательная встреча с султаном Омана, на которой лидеры рассмотрят ряд вопросов регионального сотрудничества.

???? | HRH Crown Prince Mohammed bin Salman arrived in the Sultanate of #Oman and was received by the Sultan of Oman HM Haitham bin Tariq.???????????????? pic.twitter.com/0YxQ0sl1oC — Foreign Ministry ???????? (@KSAmofaEN) December 6, 2021

Две эти страны на протяжении многих лет поддерживают крепкие дружеские связи, а минувшим летом они согласовали планы совместных инвестиций в передовые технологии, инновации, проекты в области возобновляемых источников энергии, промышленного здоровья, недвижимости, туризма, нефтехимических перерабатывающих отраслей, цепочек поставок, логистических партнерств, информационных и финансовых систем и др.

Однако развитие такого рода соглашений, лежащее скорее в зоне экономического поля — не единственное, что Мухаммад бин Салман может обсудить с руководством союзных стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Федеральное агентство новостей / Hasan Bratic / Global Look Press; Emmanuel Macron / via Globallookpress.com; Charles / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0; Dan / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Сейчас регион стоит перед рядом вызовов, требующих от союзников формирования единой позиции. Так, в настоящее время в столице Австрии запущен дипломатический процесс между Ираном и США о возвращении «ядерной сделки» и снятии санкций с Исламской Республики. Поскольку лидеры ССАГПЗ традиционно конкурировали с Тегераном, данная тема имеет для них большое значение и требует совместных консультаций.

Saudi Crown Prince MBS Starts Gulf Tour, Including Visits to Qatar and Oman - Bloomberg https://t.co/TNkwrPKsx1 — A.Aziz Alkhater (@AlkhaterAziz) December 7, 2021

Другой важный вопрос — политика блока в отношении Бейрута. Ранее из-за скандала, связанного с выступлениями экс-министра информации Ливана Джорджа Кордахи на тему войны в Йемене — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн выслали послов данной страны и отозвали оттуда своих представителей. Королевство в дополнение к этому ввело экономические санкции, коснувшиеся ливанского экспорта.

Однако теперь разозливший страны Аравийского полуострова чиновник отправлен в отставку и союзникам нужно определиться с дальнейшей политикой. Их позиция может быть смягчена или, напротив, еще более ужесточена — Бейрут проявил слабость, что открывает возглавившим антиливанский демарш саудитам возможность эффективнее продвигать свои геополитические интересы.