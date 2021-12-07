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Саудовская Аравия и Оман подписали деловые соглашения на 10 млрд долларов

Весь мир
Саудовская Аравия и Оман подписали деловые соглашения на 10 млрд долларов
Федеральное агентство новостей  / 

Визит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана в Оман, организованный в рамках большого регионального турне аравийского политика, уже принес свои результаты: Эр-Рияд и Маскат объявили о подписании 13 меморандумов о взаимопонимании.

Новые соглашения подразумевают заключение сделок на сумму более 10 млрд долларов, однако по некоторым данным, в перспективе эта сумма может вырасти до 30 млрд.

Деловые отношения

В новой международной инициативе примет участие несколько государственных предприятий из Омана и Саудовской Аравии. Их совместная деятельность затронет широкий ряд отраслей:

  • Сотрудничество в работе с нефтехимией, возобновляемыми источниками энергии и зеленым водородом (OQ Group — ACWA Power и Air Products);
  • Хранение нефти (OQ Group — Saudi Aramco);
  • Реализация проекта нефтехимического комплекса Duqm на территории султаната (OQ Group — SABIC);
  • Развитие пляжа Йетти в Омане (группа Omran — Dar Al-Arkan);
  • Сотрудничество в области функционирования фондовой биржи и двойного листинга компаний (Muscat Securities Market и группа Tadawul);
  • Обмен опытом и технологиями в сфере транспорта и логистики (группа Asyad — Saudi Bahri);
  • Развитие отношений и обмена опытом в области рыболовства (Fisheries Development Oman — Naqwa);
  • Совместная работа в горнодобывающем секторе (Minerals Development Oman — Maaden Phosphate Co.).

Персидский тур

Оман стал первой остановкой саудовского принца Мухаммада бин Салмана в его турне по Персидскому заливу.

«Визит основан на указаниях короля Салмана, его стремлении общаться с лидерами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и укреплять связи», — говорится в заявлении, опубликованном Саудовским агентством печати.

Кронпринц прибыл в Маскат накануне, 6 декабря, однако его еще ждет основательная встреча с султаном Омана, на которой лидеры рассмотрят ряд вопросов регионального сотрудничества.

Две эти страны на протяжении многих лет поддерживают крепкие дружеские связи, а минувшим летом они согласовали планы совместных инвестиций в передовые технологии, инновации, проекты в области возобновляемых источников энергии, промышленного здоровья, недвижимости, туризма, нефтехимических перерабатывающих отраслей, цепочек поставок, логистических партнерств, информационных и финансовых систем и др.

Однако развитие такого рода соглашений, лежащее скорее в зоне экономического поля — не единственное, что Мухаммад бин Салман может обсудить с руководством союзных стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Турне по заливу: наследный принц Саудовской Аравии отправился на переговоры в пять стран
Федеральное агентство новостей / Hasan Bratic / Global Look Press; Emmanuel Macron / via Globallookpress.com; Charles / flickr.com / CC BY-NC-SA 2.0; Dan / flickr.com / CC BY-SA 2.0

Сейчас регион стоит перед рядом вызовов, требующих от союзников формирования единой позиции. Так, в настоящее время в столице Австрии запущен дипломатический процесс между Ираном и США о возвращении «ядерной сделки» и снятии санкций с Исламской Республики. Поскольку лидеры ССАГПЗ традиционно конкурировали с Тегераном, данная тема имеет для них большое значение и требует совместных консультаций.

Другой важный вопрос — политика блока в отношении Бейрута. Ранее из-за скандала, связанного с выступлениями экс-министра информации Ливана Джорджа Кордахи на тему войны в Йемене — Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт и Бахрейн выслали послов данной страны и отозвали оттуда своих представителей. Королевство в дополнение к этому ввело экономические санкции, коснувшиеся ливанского экспорта.

Однако теперь разозливший страны Аравийского полуострова чиновник отправлен в отставку и союзникам нужно определиться с дальнейшей политикой. Их позиция может быть смягчена или, напротив, еще более ужесточена — Бейрут проявил слабость, что открывает возглавившим антиливанский демарш саудитам возможность эффективнее продвигать свои геополитические интересы.

Разозливший страны Персидского залива ливанский министр ушел в отставку
Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

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саудовская аравия оман
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