Багдад, 7 декабря. Ирак может подать в Международный суд иск против Ирана, обвиняя его в неправомерном использовании трансграничных рек, влияющих на сток Тигра и Евфрата. Как сообщается, юридическая и техническая подготовка к разбирательству со стороны министерства водных ресурсов уже завершена, и дальнейшее решение будет принимать правительство.

#Iraq has completed procedures to file a lawsuit with the International Court of Justice against #Iran’s water policy. https://t.co/7WYzbC5HoL — MMiddleEast (@MMiddleEast1) December 6, 2021

На прошлой неделе иракские власти предупредили, что уровень двух крупнейших рек страны продолжает снижаться, и при сохранении нынешних тенденций к 2040 году они могут пересохнуть полностью. Вину за это министр водных ресурсов Махди Рашид аль-Хамдани возложил в частности на Иран. Несмотря на то, что по территории Исламской Республики Тигр и Евфрат не проходят, власти страны якобы ограничивают сброс их притоков на своей территории. Одной из таких трансграничных рек является Малый Заб, где Тегеран в 2017 году завершил строительство ГЭС в районе города Сердешт, а еще две дамбы планируется создать выше по течению.

Федеральное агентство новостей /

Как сообщил Аль-Хамдани, иск призван гарантировать Ираку справедливый раздел водных ресурсов, которые Тегеран якобы использует без учета интересов Багдада и тем самым ставит под угрозу его сельскохозяйственный сектор, а в некоторых случаях нарушает и снабжение населения питьевой водой. Ранее в этом году министр заявил, что Иран намеренно пытается изменить естественные русла, чтобы оставить большую часть стока на своей территории. Претензии предъявлялись и Турции, которая в действительности и оказывает наибольшее влияние на полноводность Тигра и Евфрата. Однако Аль-Хамдани подчеркнул, что министерство подписало с Анкарой соглашение о разделе ресурсов рек, хотя иракская квота пока еще не согласована.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее инициативу министра уже подвергли критике, посчитав ее попыткой изобразить бурную деятельность и оправдать отсутствие какой-либо грамотной программы по распределению воды. Как отметил эксперт по окружающей среде и основатель группы Nature Iraq Аззам Алваш, этот иск не уйдет далее премьера Мустафы аль-Казыми, который не допустит эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

'Nothing but PR': water ministry advances taking Iran to court https://t.co/57BR47JQUf — Rudaw English (@RudawEnglish) December 6, 2021

«Вина должна быть возложена на сам Ирак, поскольку он за последние 20 лет не воспользовался возможностью модернизировать ирригационные системы, но ведь обвинить Иран куда проще», — сказал эколог.

В настоящее время практически все ближневосточные страны сталкиваются с нарастающим дефицитом воды, вызванным климатическими изменениями и многолетней засухой в регионе. Наряду с Ираком, Сирия и Иран также испытывают сложности в сельскохозяйственной сфере, так как снижение уровня водоемов уже не позволяет должным образом орошать поля.

В Исламской Республике с лета продолжаются протесты тысяч жителей центральных и южных провинций, которые потеряли свои посевы и продают аравийским монархиям финиковые пальмы, поскольку воды для их полива уже не хватает. В Ираке же на данный момент общий сток в реках составляет около 40 млрд кубометров, но уже к 2035 году эти объемы могут сократиться на 70%. При этом растет и соленость воды, что не позволяет ее использовать в быту и сельскохозяйственном секторе, где работает каждый пятый житель республики.