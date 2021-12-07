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Метеоролог Вильфанд сообщил, что Петербургские морозы до Москвы не дойдут

Общество
Метеоролог Вильфанд сообщил, что Петербургские морозы до Москвы не дойдут
pxhere.com

Санкт-Петербург, 7 декабря. Сильные холода в Северной столице привели к рекордным показателям минусовой температуры. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная погода до Москвы не дойдет.

Начало декабря встретило жителей северо-запада Европейской части России сильными морозами. Синоптик отметил, что холода не двинутся в центральную часть страны.

«Этот холод в Москву не дойдет (с северо-запада Европейской части России), потому что холодные воздушные массы перемещаются на юго-восток, на верхнюю Волгу», — передает слова метеоролога РИА Новости.

За последние несколько дней в Петербурге была зафиксирована рекордная низкая температура воздуха. В ночь на 6 декабря показатель градусника опустился ниже −20 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в ночь на понедельник достигла почти 21 градуса мороза. Это стало рекордом со времен 1893 года.

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вильфанд холод мороз
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