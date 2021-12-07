Набиуллина заявила о намерении внедрить регулирование экосистем банков

Москва, 7 декабря. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на форуме «Финополис», сравнила бизнес-модели Сбера, ВТБ и «Альфа-банка».

Сбер, по ее словам, активно развивает экосистему, поэтому «готов скупить всех лучших поставщиков и предложить человеку идеальный мир вокруг него». В свою очередь ВТБ старается стать связующим звеном между поставщиками услуг и своими клиентами. Глава банка Андрей Костин подчеркнул, что приоритетной задачей является обеспечение партнерства с «лидерами рынка, с теми, кто знает, как хорошо сделать это в своей области».

Что касается «Альфа-банка», там считают, что «не надо уходить на чужие поляны — лучше сделать хорошо, в чем ты специалист». Председатель совета директоров и совладелец кредитной организации Петр Авен подтвердил, что предоставление дополнительных сервисов не кажется клиентам привлекательным.

«Неудачный клиентский опыт в супераппе может клиентов от банка, наоборот, отодвинуть, а не приблизить. Если кто-то пользуется вашим приложением, а оно плохое и связано с банком, даунсайд может быть больше, чем апсайд», — цитирует его РБК.

Набиуллина сообщила о намерении Банка России внедрить регулирование экосистем и оценить вложения в непрофильные активы. Регулятор поддерживает развитие экосистем, однако они навязывают продукты, создают риски появления зависимости у клиентов и поставщиков.

Внедрение цифрового рубля возможно, только если будет обеспечен свободный перевод в другие формы денег при коэффициенте конвертации один к одному, объяснили ранее в ЦБ.