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Отошедший от дел вор в законе Денис умер в Уфе

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 12:21
Общество
Отошедший от дел вор в законе Денис умер в Уфе
pixabay.com

Уфа, 7 декабря. Недавно в Уфе скончался Александр Денисенко, известный в городе как Денис. У давно отошедшего от дел вора в законе были проблемы со здоровьем.

Криминальному авторитету ранее пересадили почку, затем он заболел коронавирусом. Покойный смог через суд отстоять право на получение жизненно необходимых импортных лекарств, но это ему не помогло.

Дениса короновали в 35 лет. Среди тех, кто поддержал его воровской статус, был известный криминальный авторитет Захарий Калашов. Однако все похождения вора в законе остались в 90-х. Проводить Дениса в последний путь пришли только родственники.

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смерть криминал коронавирус
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