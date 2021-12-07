Сестра актера Хмельницкого рассказала, почему он не женился на Маргарите Тереховой

Москва, 7 декабря. Луиза Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым заявила, что ее брат Борис Хмельницкий любил актрису Маргариту Терехову, но они так и не поженились.

Звезда картины «Собака на сене» очень нравилась Хмельницкому, но она не отвечала ему взаимностью. По словам сестры актера, когда он был на съемках на Северном полюсе, то позвонил Тереховой в Москву. У них состоялся разговор, после которого артистка стала появляться в доме Хмельницких.

«Она прибегала из больницы к нему в белом халате. Они не стали семьей. Одно дело — близкие отношения, а другое — совпадение взглядов на жизнь», — поделилась гостья с Корчевниковым.

Народной артистке России в августе исполнилось 79 лет, пишет Teleprogramma.pro. С нулевых у Тереховой прогрессирует болезнь Альцгеймера, последние десять лет она не дает интервью журналистам и не появляется на публике. За актрисой ухаживают ее дети Анна и Александр, а также внуки.

Ранее Хмельницкая рассказала о своей племяннице Дарье, которую родила актриса Марианна Вертинская. Девочку с шести месяцев воспитывала бабушка.