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Сестра актера Хмельницкого рассказала, почему он не женился на Маргарите Тереховой

Общество
Сестра актера Хмельницкого рассказала, почему он не женился на Маргарите Тереховой
Global Look Press  /  Russian Look

Москва, 7 декабря. Луиза Хмельницкая в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым заявила, что ее брат Борис Хмельницкий любил актрису Маргариту Терехову, но они так и не поженились.

Звезда картины «Собака на сене» очень нравилась Хмельницкому, но она не отвечала ему взаимностью. По словам сестры актера, когда он был на съемках на Северном полюсе, то позвонил Тереховой в Москву. У них состоялся разговор, после которого артистка стала появляться в доме Хмельницких.

«Она прибегала из больницы к нему в белом халате. Они не стали семьей. Одно дело — близкие отношения, а другое — совпадение взглядов на жизнь», — поделилась гостья с Корчевниковым.

Народной артистке России в августе исполнилось 79 лет, пишет Teleprogramma.pro. С нулевых у Тереховой прогрессирует болезнь Альцгеймера, последние десять лет она не дает интервью журналистам и не появляется на публике. За актрисой ухаживают ее дети Анна и Александр, а также внуки.

Ранее Хмельницкая рассказала о своей племяннице Дарье, которую родила актриса Марианна Вертинская. Девочку с шести месяцев воспитывала бабушка.

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Все новости / Общество / Сестра актера Хмельницкого рассказала, почему он не женился на Маргарите Тереховой
отношения хмельницкий роман терехова
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