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Руслан Литвинов надеется, что «Спартак» займет первое место в группе Лиги Европы

Спорт
Руслан Литвинов надеется, что «Спартак» займет первое место в группе Лиги Европы
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander

Москва, 7 декабря. Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов оценил шансы столичного клуба на выход в плей-офф Лиги Европы сезона-2021/22 с первого места.

Игрок московского «Спартака» Руслан Литвинов, который пропустит заключительный матч красно-белых на групповом этапе Лиги Европы из-за перебора желтых карточек, считает, что подопечные Руя Витории могут улучшить свое положение в турнире и РПЛ. Об этом полузащитник рассказал в эфире программы «Футбол России».

«Мы везде хотим выигрывать, просто сейчас в РПЛ результаты складываются не лучшим образом. Но «Спартак» может занять первое место в группе в Лиге Европы. А если победим в Сочи, мы можем подняться в турнирной таблице РПЛ и приблизиться к первой тройке», — подчеркнул 20-летний игрок красно-белых.

В последнем матче группового этапа Лиги Европы «Спартак» на выезде сыграет с польской «Легией», пишет RT. Игра в Варшаве пройдет 9 декабря. После пяти туров «Спартак» с семью очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Легия», в активе которой шесть баллов, располагается на четвертой строчке.

Ранее стало известно, что капитан «Легии» Артур Енджейчик пропустит матч со «Спартаком». Защитник перенес операцию на ключице после травмы, полученной в матче чемпионата Польши.

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Все новости / Спорт / Руслан Литвинов надеется, что «Спартак» займет первое место в группе Лиги Европы
футбол лига европы спартак литвинов
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