Киев, 7 декабря. Мэр города Полтавы Александр Мамай, заявивший о «войне России и США» на Украине, попал в базу данных националистического сайта «Миротворец».

До этого градоначальник заявил, что сейчас на территории украинского государства «брат идет на брата».

«Пособник террористов и российских оккупантов... Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», — сказано на «Миротворце» в карточке Мамая.

Шоумен Стас Барецкий ранее раскрыл тайну своего появления на украинском «Миротворце». По словам музыканта, он потребовал от СБУ признать его заслуги перед Родиной и поставить имя рядом с именами настоящих патриотов.