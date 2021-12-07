Доллар США дорожает относительно евро и иены

Москва, 7 декабря. Доллар продолжает демонстрировать уверенный рост по отношению к евро и иене. Инвесторы пребывают в ожидании пятничной статистики по инфляции в США, сообщает агентство «Прайм».

Накануне вечером американская валюта демонстрировала уверенную динамику относительно евро и иены. Курс евро снижался до 1,1273 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1313 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 113,44 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 112,8 иены.

По прогнозам экспертов, пятничные данные по инфляции в США за ноябрь ускорятся в годовом выражении до 6,7%. Этот показатель может стать максимальным за последние 39 лет.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич посоветовал россиянам покупать доллар, поскольку его курс может вырасти до 78 рублей. Евро же, по его прогнозу, до конца года подорожает до 85–86 рублей.

Между тем в период между 21 декабря и 28 января Соединенным Штатам будет грозить дефолт, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Сейчас власти страны занимают почти 40 центов на каждый расходуемый ими доллар, пишет «ФедералПресс».