Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 декабря 13:12
13:09
Политика
Замглавы МИД РФ Богданов анонсировал турне Лаврова по Ближнему Востоку
13:06
Общество
Звезда фильма «Стиляги» Инна Коляда попала в больницу с сотрясением мозга
13:05
Происшествия
Полиция задержала мужчину, пытавшегося прибить гениталии к брусчатке на Красной площади
13:02
Происшествия
Женщина на Opel погибла в страшной аварии с трактором в Петербурге
13:01
Общество
Звезда «Стражей Галактики» Дэйв Батиста может сыграть в картине Найта Шьямалана
13:00
Общество
Аналитик Соловейчик видит системные причины неготовности властей Петербурга к снежной зиме
12:59
Общество
Греф сообщил, что цифровые аватары в медицине появятся уже в ближайшие годы
12:58
Общество
Сара Фергюсон назвала себя самой преследуемой женщиной в истории королевской семьи
12:57
Общество
Водоканал лишил жителей одного из домов Петербурга резервной воды
12:56
Общество
Леонардо Ди Каприо может посетить саммит по вечной мерзлоте в Якутии в 2023 году
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС

Весь мир
Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defence / Public Domain

На проходящем в Соединенных Штатах форуме национальной обороны секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что военная авиация нуждается в серьезном сокращении своей численности за счет списания самолетов, вертолетов и БПЛА, которые, как он выразился, будут не способны принести пользу в противостоянии с Китаем.

По его мнению, высвобождающиеся средства, идущие на содержание неэффективных летательных аппаратов, можно будет пустить на разработку новых боевых машин, которые в будущем получат преимущества в потенциальном военном столкновении между крупными державами.

Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
Global Look Press / Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency

Кендалл упомянул беспилотный стратегический разведчик MQ-9 Reaper, различные модификации C-130, самолеты-заправщики КС-130 и штурмовик A-10С — как примеры стареющих самолетов, которые последние двадцать лет успешно использовались Соединенными Штатами на Ближнем Востоке.

Как считает секретарь ВВС, данная техника будет испытывать большие трудности, если ей придется действовать против ВВС НОАК, и, как следствие, он предлагает снять данные машины с вооружения с одновременным принятием в состав ВВС более перспективных самолетов, лучше адаптированных для действий в «китайском» театре военных действий.

Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
wikipedia.org / Senior Airman Jacqueline Hawkins

Мнение Фрэнка Кендалла поддержал начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун, подчеркнувший важность отказа от ряда устаревших самолетов в пользу увеличения численности истребителей-бомбардировщиков F-35 и некоторых других современных машин.

В частности, Браун упомянул скандальные потери беспилотных стратегических самолетов-разведчиков, которые сбивались национальными ПВО в Иране в 2019 году и в Сирии в 2020 году (сразу два в один день), представляя данные как результат упущений в конструировании аппаратов, приведших к снижению их боевой эффективности.

Мнение экспертов сходится на том, что командование американских ВВС, вопреки желанию конгрессменов (определяющих размер бюджета на оборону), намерено списать большую часть авиационного парка, в том числе (в дополнение к вышеперечисленным типам) истребители F-15C, F-15D и F-16, заправщики KC-10, стратегические беспилотные самолеты-разведчики RQ-4 Global Hawks.

Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
Twitter / @48FighterWing

Указанные пилотируемые машины имеют возраст старше тридцати лет и к настоящему времени морально и технически устарели, несмотря на проводимые модернизационные работы. Особые споры разгорелись вокруг 287 штурмовиков А-10С, которые, по плану, принятому в ВВС, должны быть списаны не ранее 2028 года. Однако в связи с изменившейся геополитической обстановкой и появлением нового противника в лице быстро растущих ВВС НОАК, утративших свою эффективность.

Действительно, боевые «ганшипы» на базе С-130 или штурмовики А-10 были эффективны в противоповстанческой борьбе или в сражениях с армиями третьего мира, не имеющих развитой и эшелонированной системы ПВО.

В отношении Китая командование ВВС США уже не питает никаких иллюзий. В случае военного конфликта с Пекином американским самолетам будет очень сложно, а скорее всего и невозможно, успешно действовать в небе этого государства.

Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
wikipedia.org / Alert5 / CC BY-SA 4.0

За последние годы в Поднебесной созданы военно-воздушные силы с характеристиками самолетов, не уступающих американским аналогам. В дополнение к ВВС в Китае создана мощнейшая система наземной ПВО, обеспечивающая запрет доступа для ВВС США практически на всех направлениях.

Прагматичный военно-промышленный комплекс США, умело используя сложившееся положение в свою пользу, формирует у конгрессменов понимание необходимости выделения больше средств на выпуск более новых (и более дорогих) самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно с этим командование ВВС настаивает на списании значительного числа авиационного парка, общая численность которого превышает 13 тысяч единиц, что больше, чем все боевые самолеты Китая, России и всех членов НАТО (исключая, конечно, США) вместе взятые.

Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
idf.il / תנאי שימוש

Огромный груз в виде устаревшей техники содержать Вашингтону ныне не под силу. А использовать их по прямому назначению уже становится невозможно — самолеты потеряли свою былую эффективность на фоне стремительного роста количества и качества машин основных геополитических соперников.

В общем, дебаты вокруг «чемоданов без ручки» в США охватывают все больше сфер — по мере того, как Вашингтон утрачивает статус «мирового жандарма». Придет тот час, когда о былом могуществе Соединенных Штатов будут напоминать только огромные арсеналы бесполезного железа.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС
суконкин@эксперт
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать