Власти США решают дальнейшую судьбу американских ВВС

На проходящем в Соединенных Штатах форуме национальной обороны секретарь ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что военная авиация нуждается в серьезном сокращении своей численности за счет списания самолетов, вертолетов и БПЛА, которые, как он выразился, будут не способны принести пользу в противостоянии с Китаем.

По его мнению, высвобождающиеся средства, идущие на содержание неэффективных летательных аппаратов, можно будет пустить на разработку новых боевых машин, которые в будущем получат преимущества в потенциальном военном столкновении между крупными державами.

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Кендалл упомянул беспилотный стратегический разведчик MQ-9 Reaper, различные модификации C-130, самолеты-заправщики КС-130 и штурмовик A-10С — как примеры стареющих самолетов, которые последние двадцать лет успешно использовались Соединенными Штатами на Ближнем Востоке.

Как считает секретарь ВВС, данная техника будет испытывать большие трудности, если ей придется действовать против ВВС НОАК, и, как следствие, он предлагает снять данные машины с вооружения с одновременным принятием в состав ВВС более перспективных самолетов, лучше адаптированных для действий в «китайском» театре военных действий.

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Мнение Фрэнка Кендалла поддержал начальник штаба Военно-воздушных сил США генерал Чарльз Браун, подчеркнувший важность отказа от ряда устаревших самолетов в пользу увеличения численности истребителей-бомбардировщиков F-35 и некоторых других современных машин.

В частности, Браун упомянул скандальные потери беспилотных стратегических самолетов-разведчиков, которые сбивались национальными ПВО в Иране в 2019 году и в Сирии в 2020 году (сразу два в один день), представляя данные как результат упущений в конструировании аппаратов, приведших к снижению их боевой эффективности.

Мнение экспертов сходится на том, что командование американских ВВС, вопреки желанию конгрессменов (определяющих размер бюджета на оборону), намерено списать большую часть авиационного парка, в том числе (в дополнение к вышеперечисленным типам) истребители F-15C, F-15D и F-16, заправщики KC-10, стратегические беспилотные самолеты-разведчики RQ-4 Global Hawks.

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Указанные пилотируемые машины имеют возраст старше тридцати лет и к настоящему времени морально и технически устарели, несмотря на проводимые модернизационные работы. Особые споры разгорелись вокруг 287 штурмовиков А-10С, которые, по плану, принятому в ВВС, должны быть списаны не ранее 2028 года. Однако в связи с изменившейся геополитической обстановкой и появлением нового противника в лице быстро растущих ВВС НОАК, утративших свою эффективность.

Действительно, боевые «ганшипы» на базе С-130 или штурмовики А-10 были эффективны в противоповстанческой борьбе или в сражениях с армиями третьего мира, не имеющих развитой и эшелонированной системы ПВО.

В отношении Китая командование ВВС США уже не питает никаких иллюзий. В случае военного конфликта с Пекином американским самолетам будет очень сложно, а скорее всего и невозможно, успешно действовать в небе этого государства.

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За последние годы в Поднебесной созданы военно-воздушные силы с характеристиками самолетов, не уступающих американским аналогам. В дополнение к ВВС в Китае создана мощнейшая система наземной ПВО, обеспечивающая запрет доступа для ВВС США практически на всех направлениях.

Прагматичный военно-промышленный комплекс США, умело используя сложившееся положение в свою пользу, формирует у конгрессменов понимание необходимости выделения больше средств на выпуск более новых (и более дорогих) самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Одновременно с этим командование ВВС настаивает на списании значительного числа авиационного парка, общая численность которого превышает 13 тысяч единиц, что больше, чем все боевые самолеты Китая, России и всех членов НАТО (исключая, конечно, США) вместе взятые.

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Огромный груз в виде устаревшей техники содержать Вашингтону ныне не под силу. А использовать их по прямому назначению уже становится невозможно — самолеты потеряли свою былую эффективность на фоне стремительного роста количества и качества машин основных геополитических соперников.

В общем, дебаты вокруг «чемоданов без ручки» в США охватывают все больше сфер — по мере того, как Вашингтон утрачивает статус «мирового жандарма». Придет тот час, когда о былом могуществе Соединенных Штатов будут напоминать только огромные арсеналы бесполезного железа.